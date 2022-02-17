В Минстрое допустили продление программы льготной ипотеки

Семейная ипотека в России пользуется большим спросом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Минстрой РФ рассмотрит возможность продления в стране программы семейной ипотеки по максимальной ставке в 6% годовых. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев на заседании комиссии «Единой России».

«С учетом того, что данная программа востребована, я думаю, что мы будем рассматривать возможность ее продления в дальнейшем», — цитирует Гордеева ТАСС.

Замминистра напомнил, что в рамках программы данной ипотеки проводится субсидирование ставки до 6%. Оформить жилищный кредит могут семьи, в которых первый ребенок родился с 1 января 2018 года.