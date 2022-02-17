В Минстрое допустили продление программы льготной ипотеки

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Семейная ипотека в России пользуется большим спросом Фото:

Минстрой РФ рассмотрит возможность продления в стране программы семейной ипотеки по максимальной ставке в 6% годовых. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев на заседании комиссии «Единой России».

«С учетом того, что данная программа востребована, я думаю, что мы будем рассматривать возможность ее продления в дальнейшем», — цитирует Гордеева ТАСС.

Замминистра напомнил, что в рамках программы данной ипотеки проводится субсидирование ставки до 6%. Оформить жилищный кредит могут семьи, в которых первый ребенок родился с 1 января 2018 года.

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Минстрой РФ рассмотрит возможность продления в стране программы семейной ипотеки по максимальной ставке в 6% годовых. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев на заседании комиссии «Единой России». «С учетом того, что данная программа востребована, я думаю, что мы будем рассматривать возможность ее продления в дальнейшем», — цитирует Гордеева ТАСС. Замминистра напомнил, что в рамках программы данной ипотеки проводится субсидирование ставки до 6%. Оформить жилищный кредит могут семьи, в которых первый ребенок родился с 1 января 2018 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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