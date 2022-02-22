В Белом доме назвали условия для встречи Путина и Байдена

23 февраля 2022 в 04:49 Размер текста - 17 +

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина не планируется, заявила Джен Псаки Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена должны были последовать после встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, но для начала Москва должны сменить курс политики. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Дипломатия не принесет успеха, если Россия не поменяют вектор своей политики. Блинкен отметил, что проводить встречу с Лавровым было бы неправильно. Планировалось, что после этого последует любой контакт с президентом Путиным», — заявила Джен Псаки. Она подчеркнула, что на данный момент проведение встречи президентов не планируется. Ранее URA.RU сообщало, что Блинкен и Лавров договорились о встрече 23 февраля. Госсекретарь отметил, что переговоры состоятся, если Россия не предпримет агрессивных шагов в отношении Украины. Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем Блинкен отказался разговаривать с Лавровым на фоне решения Путина по Донбассу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена должны были последовать после встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, но для начала Москва должны сменить курс политики. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Дипломатия не принесет успеха, если Россия не поменяют вектор своей политики. Блинкен отметил, что проводить встречу с Лавровым было бы неправильно. Планировалось, что после этого последует любой контакт с президентом Путиным», — заявила Джен Псаки. Она подчеркнула, что на данный момент проведение встречи президентов не планируется. Ранее URA.RU сообщало, что Блинкен и Лавров договорились о встрече 23 февраля. Госсекретарь отметил, что переговоры состоятся, если Россия не предпримет агрессивных шагов в отношении Украины. Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем Блинкен отказался разговаривать с Лавровым на фоне решения Путина по Донбассу.