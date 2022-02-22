22 февраля 2022

В Белом доме назвали условия для встречи Путина и Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Встреча Джо Байдена и Владимира Путина не планируется, заявила Джен Псаки Фото:

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена должны были последовать после встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, но для начала Москва должны сменить курс политики. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Дипломатия не принесет успеха, если Россия не поменяют вектор своей политики. Блинкен отметил, что проводить встречу с Лавровым было бы неправильно. Планировалось, что после этого последует любой контакт с президентом Путиным», — заявила Джен Псаки. Она подчеркнула, что на данный момент проведение встречи президентов не планируется.

Ранее URA.RU сообщало, что Блинкен и Лавров договорились о встрече 23 февраля. Госсекретарь отметил, что переговоры состоятся, если Россия не предпримет агрессивных шагов в отношении Украины. Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем Блинкен отказался разговаривать с Лавровым на фоне решения Путина по Донбассу.

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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена должны были последовать после встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, но для начала Москва должны сменить курс политики. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Дипломатия не принесет успеха, если Россия не поменяют вектор своей политики. Блинкен отметил, что проводить встречу с Лавровым было бы неправильно. Планировалось, что после этого последует любой контакт с президентом Путиным», — заявила Джен Псаки. Она подчеркнула, что на данный момент проведение встречи президентов не планируется. Ранее URA.RU сообщало, что Блинкен и Лавров договорились о встрече 23 февраля. Госсекретарь отметил, что переговоры состоятся, если Россия не предпримет агрессивных шагов в отношении Украины. Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем Блинкен отказался разговаривать с Лавровым на фоне решения Путина по Донбассу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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