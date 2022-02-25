Губернатор Курганской области Вадим Шумков работает в Таджикистане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Душанбе главы Курганской и Челябинской областей Вадим Шумков и Алексей Текслер приняли участие во встрече с председателем парламента Таджикистана Рустами Эмомали. Данная информация размещена на сайте правительства Курганской области.

«Губернатор Вадим Шумков 24 февраля принял участие во встрече спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и делегации Совфеда с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли (парламент) республики Таджикистан Рустами Эмомали. Она состоялась в рамках визита в Таджикистан», — указано в сообщении.

По данным Матвиенко, во время поездки было заключено свыше 80 соглашений и меморандумов о сотрудничестве с 70 субъектами России. В областном правительстве добавили, что 25 февраля Шумков будет участвовать в российско-таджикистанском Межпарламентском форуме по межрегиональному сотрудничеству.

По данным местных властей, в 2021 году внешнеторговый оборот Курганской области с Таджикистаном увеличился в 4,5 раза по сравнению с 2020 годом и составил 2,4 млн долларов США. Из региона в республику поставляют древесину, целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары, машины, оборудование и транспортные средства, продукцию химической промышленности.

Ранее стало известно, что Шумков уехал в Таджикистан на два дня. В составе делегации также работают губернаторы Самарской, Костромской и Челябинской областей Дмитрий Азаров, Сергей Ситников и Алексей Текслер.

Делегации стран возглавили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального собрания РФ

Вадим Шумков (справа) приехал в Таджикистан вместе с губернаторами других областей Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального собрания РФ

В состав делегации также вошел губернатор Челябинской области Алексей Текслер (слева) Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального собрания РФ

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