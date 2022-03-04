Слуцкий: предстоит определить механику гуманитарных коридоров

Слуцкий сообщил о текущей задаче перед военными ведомствами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

После второго раунда переговоров России и Украины военным ведомствам необходимо определить механику гуманитарных коридоров. Об этом сообщил председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.

«Завершился второй, очень важный раунд российско-украинских переговоров, удалось достигнуть понимания по архиважному вопросу гуманитарных коридоров. Конечно, еще предстоит определить их механику и, в первую очередь, военным ведомствам. Но, тем не менее, нам теперь есть что ответить десяткам людей, чьи дети, родственники, родители находятся в опасных на сегодня зонах на территории Украины», — сказал журналистам Слуцкий, пишет РИА «Новости». Он считает, что в скором времени люди смогут покинуть эти зоны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине начнут военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Он заверил, что оккупация соседней страны и захват ее городов не являются целями России. По словам первого замглавы комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, операция на Украине не продлится долго. Армия РФ подавила средства противовоздушной обороны Украины, вывели из строя военную инфраструктуру авиабаз.