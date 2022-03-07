07 марта 2022

Байден пока не принял решение о запрете импорта российской нефти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтяная буровая. Ноябрьск, облака, нефть, буровая вышка, водоем, отражение, нефтяная вышка, добыча нефти
Белый дом продолжает дискуссии о запрете поставок российской нефти Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Джо Байден пока не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из РФ. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Никакого решения на данный момент президентом не принято относительно запрета на импорт нефти из России», — сказала Псаки в ходе брифинга. Информацию передает РИА «Новости». По словам официального представителя Белого дома, дискуссии и запрете поставок российской нефти продолжаются с европейскими партнерами «и по всему миру».

7 марта в Конгрессе США одобрили процедуру запрета поставок российских нефти и газа. Сообщалось, что также планируется запретить торговые отношения Вашингтона с Россией и Белоруссией. Ранее о разработке закона, который должен парализовать российскую экономику, заявляла спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Кроме запрета поставок энергоносителей документ предусматривает повышение тарифов на российский импорт.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден пока не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из РФ. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. «Никакого решения на данный момент президентом не принято относительно запрета на импорт нефти из России», — сказала Псаки в ходе брифинга. Информацию передает РИА «Новости». По словам официального представителя Белого дома, дискуссии и запрете поставок российской нефти продолжаются с европейскими партнерами «и по всему миру». 7 марта в Конгрессе США одобрили процедуру запрета поставок российских нефти и газа. Сообщалось, что также планируется запретить торговые отношения Вашингтона с Россией и Белоруссией. Ранее о разработке закона, который должен парализовать российскую экономику, заявляла спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Кроме запрета поставок энергоносителей документ предусматривает повышение тарифов на российский импорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...