Байден пока не принял решение о запрете импорта российской нефти

Президент США Джо Байден пока не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из РФ. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
«Никакого решения на данный момент президентом не принято относительно запрета на импорт нефти из России», — сказала Псаки в ходе брифинга. Информацию передает РИА «Новости». По словам официального представителя Белого дома, дискуссии и запрете поставок российской нефти продолжаются с европейскими партнерами «и по всему миру».
7 марта в Конгрессе США одобрили процедуру запрета поставок российских нефти и газа. Сообщалось, что также планируется запретить торговые отношения Вашингтона с Россией и Белоруссией. Ранее о разработке закона, который должен парализовать российскую экономику, заявляла спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Кроме запрета поставок энергоносителей документ предусматривает повышение тарифов на российский импорт.
Президент США Джо Байден пока не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из РФ. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. «Никакого решения на данный момент президентом не принято относительно запрета на импорт нефти из России», — сказала Псаки в ходе брифинга. Информацию передает РИА «Новости». По словам официального представителя Белого дома, дискуссии и запрете поставок российской нефти продолжаются с европейскими партнерами «и по всему миру». 7 марта в Конгрессе США одобрили процедуру запрета поставок российских нефти и газа. Сообщалось, что также планируется запретить торговые отношения Вашингтона с Россией и Белоруссией. Ранее о разработке закона, который должен парализовать российскую экономику, заявляла спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Кроме запрета поставок энергоносителей документ предусматривает повышение тарифов на российский импорт.