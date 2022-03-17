Forbes: из-за кризиса на Украине в ЕС рухнет производство авто

Кризисная ситуация на Украине приведет к резкому падению производства автомобилей в Европе в течение двух лет. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные S&P Global Mobility.
«С мартовским прогнозом мы удалили 2,6 млн единиц из нашего прогноза на 2022 и 2023 годы, но риск снижения огромен. Наш наихудший случай непредвиденных обстоятельств показывает возможное сокращение до 4 млн единиц в этом и следующем году. В общей сложности мы убрали почти 25 млн легковых автомобилей из прогноза мирового производства до 2030 года», — пишет Forbes.
Отмечается, что причина падения в остром дефиците деталей, вызванном кризисом на Украине. Также сокращение производства вызвано падением спроса в России и Украине.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ не планирует оккупировать Украину, пишет RT. Президент отметил, что Россия предлагала Украине не вступать в конфликт и вывести войска из Донбасса, но она отказалась, сообщает «Дни.ру».
Кризисная ситуация на Украине приведет к резкому падению производства автомобилей в Европе в течение двух лет. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные S&P Global Mobility. «С мартовским прогнозом мы удалили 2,6 млн единиц из нашего прогноза на 2022 и 2023 годы, но риск снижения огромен. Наш наихудший случай непредвиденных обстоятельств показывает возможное сокращение до 4 млн единиц в этом и следующем году. В общей сложности мы убрали почти 25 млн легковых автомобилей из прогноза мирового производства до 2030 года», — пишет Forbes. Отмечается, что причина падения в остром дефиците деталей, вызванном кризисом на Украине. Также сокращение производства вызвано падением спроса в России и Украине. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ не планирует оккупировать Украину, пишет RT. Президент отметил, что Россия предлагала Украине не вступать в конфликт и вывести войска из Донбасса, но она отказалась, сообщает «Дни.ру».