Forbes: из-за кризиса на Украине в ЕС рухнет производство авто

17 марта 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Производство автомобилей в Европе может сократиться на 4 миллиона в течение двух лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кризисная ситуация на Украине приведет к резкому падению производства автомобилей в Европе в течение двух лет. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные S&P Global Mobility. «С мартовским прогнозом мы удалили 2,6 млн единиц из нашего прогноза на 2022 и 2023 годы, но риск снижения огромен. Наш наихудший случай непредвиденных обстоятельств показывает возможное сокращение до 4 млн единиц в этом и следующем году. В общей сложности мы убрали почти 25 млн легковых автомобилей из прогноза мирового производства до 2030 года», — пишет Forbes. Отмечается, что причина падения в остром дефиците деталей, вызванном кризисом на Украине. Также сокращение производства вызвано падением спроса в России и Украине. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ не планирует оккупировать Украину, пишет RT. Президент отметил, что Россия предлагала Украине не вступать в конфликт и вывести войска из Донбасса, но она отказалась, сообщает «Дни.ру». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Кризисная ситуация на Украине приведет к резкому падению производства автомобилей в Европе в течение двух лет. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные S&P Global Mobility. «С мартовским прогнозом мы удалили 2,6 млн единиц из нашего прогноза на 2022 и 2023 годы, но риск снижения огромен. Наш наихудший случай непредвиденных обстоятельств показывает возможное сокращение до 4 млн единиц в этом и следующем году. В общей сложности мы убрали почти 25 млн легковых автомобилей из прогноза мирового производства до 2030 года», — пишет Forbes. Отмечается, что причина падения в остром дефиците деталей, вызванном кризисом на Украине. Также сокращение производства вызвано падением спроса в России и Украине. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ не планирует оккупировать Украину, пишет RT. Президент отметил, что Россия предлагала Украине не вступать в конфликт и вывести войска из Донбасса, но она отказалась, сообщает «Дни.ру».