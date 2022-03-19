Гинцбург рассказал, когда начнется вакцинация детей 6-11 лет

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Вакцинация детей 6-11 лет препаратом «Спутник М» начнется через 2 недели Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцинация детей 6-11 лет в рамках клинических исследований вакцины «Спутник М» начнется через две недели. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Реально введение вакцин начнется примерно через 2 недели», — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос о дате начала клинических исследований вакцины «Спутник М». Информацию передает РИА «Новости».

Ранее Гинцбург анонсировал даты исследований вакцины от COVID для детей Академик говорил о том, что уже подписал договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования вакцины для детей возраста 6-11 лет. Подобные клинические исследования нужны для того, чтобы оценить эффективность нового лекарственного препарата. Сообщалось, что во время первого предскрининга Центр Гамалеи не смог найти в Москве детей в возрасте 6-11 лет, которые бы ни разу не переболели COVID-19.

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Вакцинация детей 6-11 лет в рамках клинических исследований вакцины «Спутник М» начнется через две недели. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Реально введение вакцин начнется примерно через 2 недели», — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос о дате начала клинических исследований вакцины «Спутник М». Информацию передает РИА «Новости». Ранее Гинцбург анонсировал даты исследований вакцины от COVID для детей Академик говорил о том, что уже подписал договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования вакцины для детей возраста 6-11 лет. Подобные клинические исследования нужны для того, чтобы оценить эффективность нового лекарственного препарата. Сообщалось, что во время первого предскрининга Центр Гамалеи не смог найти в Москве детей в возрасте 6-11 лет, которые бы ни разу не переболели COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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