Гинцбург рассказал, когда начнется вакцинация детей 6-11 лет

19 марта 2022 в 05:48 Размер текста - 17 +

Вакцинация детей 6-11 лет препаратом «Спутник М» начнется через 2 недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Вакцинация детей 6-11 лет в рамках клинических исследований вакцины «Спутник М» начнется через две недели. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Реально введение вакцин начнется примерно через 2 недели», — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос о дате начала клинических исследований вакцины «Спутник М». Информацию передает РИА «Новости». Ранее Гинцбург анонсировал даты исследований вакцины от COVID для детей Академик говорил о том, что уже подписал договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования вакцины для детей возраста 6-11 лет. Подобные клинические исследования нужны для того, чтобы оценить эффективность нового лекарственного препарата. Сообщалось, что во время первого предскрининга Центр Гамалеи не смог найти в Москве детей в возрасте 6-11 лет, которые бы ни разу не переболели COVID-19. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вакцинация детей 6-11 лет в рамках клинических исследований вакцины «Спутник М» начнется через две недели. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Реально введение вакцин начнется примерно через 2 недели», — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос о дате начала клинических исследований вакцины «Спутник М». Информацию передает РИА «Новости». Ранее Гинцбург анонсировал даты исследований вакцины от COVID для детей Академик говорил о том, что уже подписал договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования вакцины для детей возраста 6-11 лет. Подобные клинические исследования нужны для того, чтобы оценить эффективность нового лекарственного препарата. Сообщалось, что во время первого предскрининга Центр Гамалеи не смог найти в Москве детей в возрасте 6-11 лет, которые бы ни разу не переболели COVID-19.