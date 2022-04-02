Handelsblatt: антироссийские санкции грозят расколом Западу

Западу грозят раскол и большие траты в случае усиления санкций против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Ужесточение ограничительных мер против России повлечет за собой серьезные последствия, которые станут «тестом на прочность» для западных стран. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt. Автор статьи отмечает, что это может нарушить единство среди государств.

«В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против России могут стать жестче, как и негативные последствия для нас. Россия плотно встроена в мировую экономику, и связи с ней особенно важны для Европы и, в частности, Германии. Раскол мировой экономики на враждебные блоки ударит по этим странам еще сильнее», — говорится в публикации.

В публикации также отметили жесткие последствия антироссийских санкций, с которыми страны Запада уже столкнулись. «Среди последствий ужесточения санкционного давления на Москву для Запада можно назвать более высокие траты на энергию и продукты питания, потерю рабочих мест и прибытие миллионов беженцев», — отметили там.

Предыдущие санкции также имели негативный эффект для западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, начался рост инфляции. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Венгрия блокирует новый пакет европейских санкций, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте уже 54%.

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