07 апреля 2022

Гинцбург: назальная вакцина от коронавируса доступна для россиян

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По словам Александра Гинцбурга, по составу назальная вакцина ничем не отличается от «Спутника V» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам», — рассказал Александр Гинцбург РИА «Новости». Он уточнил, что состав назальной вакцины идентичен составу «Спутника V».

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что назальную вакцину будут использовать в качестве бустера после вакцинации «Спутником V». Пока неизвестно, можно ли полностью заменить инъекции назальной вакциной. Прививаться нужно будет также не реже раза в полгода, сообщал Гинцбург, передает «Национальная служба новостей». Ученые надеются, что препарат в формате спрея поможет в борьбе со штаммом коронавируса «Омикрон», передают «Дни.ру» со ссылкой на Центр имени Гамалеи.

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Назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам», — рассказал Александр Гинцбург РИА «Новости». Он уточнил, что состав назальной вакцины идентичен составу «Спутника V». Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что назальную вакцину будут использовать в качестве бустера после вакцинации «Спутником V». Пока неизвестно, можно ли полностью заменить инъекции назальной вакциной. Прививаться нужно будет также не реже раза в полгода, сообщал Гинцбург, передает «Национальная служба новостей». Ученые надеются, что препарат в формате спрея поможет в борьбе со штаммом коронавируса «Омикрон», передают «Дни.ру» со ссылкой на Центр имени Гамалеи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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