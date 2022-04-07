Гинцбург: назальная вакцина от коронавируса доступна для россиян

Назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам», — рассказал Александр Гинцбург РИА «Новости». Он уточнил, что состав назальной вакцины идентичен составу «Спутника V».
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что назальную вакцину будут использовать в качестве бустера после вакцинации «Спутником V». Пока неизвестно, можно ли полностью заменить инъекции назальной вакциной. Прививаться нужно будет также не реже раза в полгода, сообщал Гинцбург, передает «Национальная служба новостей». Ученые надеются, что препарат в формате спрея поможет в борьбе со штаммом коронавируса «Омикрон», передают «Дни.ру» со ссылкой на Центр имени Гамалеи.
Назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам», — рассказал Александр Гинцбург РИА «Новости». Он уточнил, что состав назальной вакцины идентичен составу «Спутника V». Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что назальную вакцину будут использовать в качестве бустера после вакцинации «Спутником V». Пока неизвестно, можно ли полностью заменить инъекции назальной вакциной. Прививаться нужно будет также не реже раза в полгода, сообщал Гинцбург, передает «Национальная служба новостей». Ученые надеются, что препарат в формате спрея поможет в борьбе со штаммом коронавируса «Омикрон», передают «Дни.ру» со ссылкой на Центр имени Гамалеи.