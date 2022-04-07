Гинцбург: назальная вакцина от коронавируса доступна для россиян

08 апреля 2022 в 06:12 Размер текста - 17 +

По словам Александра Гинцбурга, по составу назальная вакцина ничем не отличается от «Спутника V» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам», — рассказал Александр Гинцбург РИА «Новости». Он уточнил, что состав назальной вакцины идентичен составу «Спутника V». Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что назальную вакцину будут использовать в качестве бустера после вакцинации «Спутником V». Пока неизвестно, можно ли полностью заменить инъекции назальной вакциной. Прививаться нужно будет также не реже раза в полгода, сообщал Гинцбург, передает «Национальная служба новостей». Ученые надеются, что препарат в формате спрея поможет в борьбе со штаммом коронавируса «Омикрон», передают «Дни.ру» со ссылкой на Центр имени Гамалеи. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам», — рассказал Александр Гинцбург РИА «Новости». Он уточнил, что состав назальной вакцины идентичен составу «Спутника V». Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что назальную вакцину будут использовать в качестве бустера после вакцинации «Спутником V». Пока неизвестно, можно ли полностью заменить инъекции назальной вакциной. Прививаться нужно будет также не реже раза в полгода, сообщал Гинцбург, передает «Национальная служба новостей». Ученые надеются, что препарат в формате спрея поможет в борьбе со штаммом коронавируса «Омикрон», передают «Дни.ру» со ссылкой на Центр имени Гамалеи.