В Кремле нет данных о просьбе экс-депутата Рады о гражданстве РФ

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле не видели обращения Ильи Кивы о предоставлении политического убежища и гражданства РФ, сообщил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле пока нет информации о поступлении обращения экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы о предоставлении гражданства РФ и политического убежища. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно, каким образом обращение было направлено и куда оно должно было поступить. Поэтому ничего не могу сказать», — отметил Песков во время конференц-колла.

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива обратился к президенту с просьбой предоставить ему политическое убежище и российское гражданство. На Украине против него возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене.

Это происходит на фоне спецоперации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины, и защита жителей Донбасса.

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В Кремле пока нет информации о поступлении обращения экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы о предоставлении гражданства РФ и политического убежища. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мне неизвестно, каким образом обращение было направлено и куда оно должно было поступить. Поэтому ничего не могу сказать», — отметил Песков во время конференц-колла. Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива обратился к президенту с просьбой предоставить ему политическое убежище и российское гражданство. На Украине против него возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене. Это происходит на фоне спецоперации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины, и защита жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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