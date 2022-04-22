В Кремле нет данных о просьбе экс-депутата Рады о гражданстве РФ

В Кремле пока нет информации о поступлении обращения экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы о предоставлении гражданства РФ и политического убежища. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно, каким образом обращение было направлено и куда оно должно было поступить. Поэтому ничего не могу сказать», — отметил Песков во время конференц-колла.
Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива обратился к президенту с просьбой предоставить ему политическое убежище и российское гражданство. На Украине против него возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене.
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В Кремле пока нет информации о поступлении обращения экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы о предоставлении гражданства РФ и политического убежища. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мне неизвестно, каким образом обращение было направлено и куда оно должно было поступить. Поэтому ничего не могу сказать», — отметил Песков во время конференц-колла. Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива обратился к президенту с просьбой предоставить ему политическое убежище и российское гражданство. На Украине против него возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене. Это происходит на фоне спецоперации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины, и защита жителей Донбасса.