Франция не вернет России вторую картину художника Валентина Серова, которая находилась на выставке коллекции братьев Морозовых в Париже. Разрешение на вывоз этой картины в 2016 году дал президент России Владимир Путин.
«Франция решила наложить арест на второе полотно из собрания Морозова, выставка которого в фонде Louis Vuitton в Париже завершилась 3 апреля. Это портрет Тимофея Морозова, написанный в 1891 году художником Валентином Серовым (1865-1911), бывшим учеником Ильи Репина и одним из великих русских портретистов», — сообщает агентство Le Monde.
Картина была выставлена в Париже на выставке из коллекции братьев Морозовых. Как сообщил владелец компании Louis Vuitton Moet Hennessy бизнесмен Бернар Арно, эту выставку в 2016 году помог организовать президент России Владимир Путин. В частности, именно президент разрешил передать Франции коллекцию картин братьев Морозовых.
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Франция не вернет России вторую картину художника Валентина Серова, которая находилась на выставке коллекции братьев Морозовых в Париже. Разрешение на вывоз этой картины в 2016 году дал президент России Владимир Путин. «Франция решила наложить арест на второе полотно из собрания Морозова, выставка которого в фонде Louis Vuitton в Париже завершилась 3 апреля. Это портрет Тимофея Морозова, написанный в 1891 году художником Валентином Серовым (1865-1911), бывшим учеником Ильи Репина и одним из великих русских портретистов», — сообщает агентство Le Monde. Картина была выставлена в Париже на выставке из коллекции братьев Морозовых. Как сообщил владелец компании Louis Vuitton Moet Hennessy бизнесмен Бернар Арно, эту выставку в 2016 году помог организовать президент России Владимир Путин. В частности, именно президент разрешил передать Франции коллекцию картин братьев Морозовых.