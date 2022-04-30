30 апреля 2022

FT: США готовятся к новым потрясениям из-за «китайской угрозы»

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
США и Великобритания провели переговоры по «китайской угрозе» Тайваню Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

США и Великобритания провели переговоры по снижению рисков конфликта с Китаем из-за Тайваня. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

«США и Великобритания в начале марта обсудили варианты более тесного сотрудничества для снижения вероятности конфликта с Китаем из-за Тайваня. Стороны в процессе переговоров впервые обговорили варианты более тесного сотрудничества для снижения рисков конфронтации с КНР из-за Тайваня», — сообщает издание.

Правительство Китая поручило провести 15 апреля учения военной авиации и флота в районе Тайваня. Учения направлены против «ошибочных сигналов» США по вопросу Тайваня. Ранее СNA сообщило, что группа конгрессменов из США во главе с председателем комитета по международным делам сената США Робертом Менендесом прибыла на Тайвань с необъявленным визитом.

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США и Великобритания провели переговоры по снижению рисков конфликта с Китаем из-за Тайваня. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. «США и Великобритания в начале марта обсудили варианты более тесного сотрудничества для снижения вероятности конфликта с Китаем из-за Тайваня. Стороны в процессе переговоров впервые обговорили варианты более тесного сотрудничества для снижения рисков конфронтации с КНР из-за Тайваня», — сообщает издание. Правительство Китая поручило провести 15 апреля учения военной авиации и флота в районе Тайваня. Учения направлены против «ошибочных сигналов» США по вопросу Тайваня. Ранее СNA сообщило, что группа конгрессменов из США во главе с председателем комитета по международным делам сената США Робертом Менендесом прибыла на Тайвань с необъявленным визитом.
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