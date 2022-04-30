FT: США готовятся к новым потрясениям из-за «китайской угрозы» 01 мая 2022 в 08:37 Размер текста - 17 + США и Великобритания провели переговоры по «китайской угрозе» Тайваню Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем США и Великобритания провели переговоры по снижению рисков конфликта с Китаем из-за Тайваня. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. «США и Великобритания в начале марта обсудили варианты более тесного сотрудничества для снижения вероятности конфликта с Китаем из-за Тайваня. Стороны в процессе переговоров впервые обговорили варианты более тесного сотрудничества для снижения рисков конфронтации с КНР из-за Тайваня», — сообщает издание. Правительство Китая поручило провести 15 апреля учения военной авиации и флота в районе Тайваня. Учения направлены против «ошибочных сигналов» США по вопросу Тайваня. Ранее СNA сообщило, что группа конгрессменов из США во главе с председателем комитета по международным делам сената США Робертом Менендесом прибыла на Тайвань с необъявленным визитом. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU . США и Великобритания провели переговоры по снижению рисков конфликта с Китаем из-за Тайваня. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. «США и Великобритания в начале марта обсудили варианты более тесного сотрудничества для снижения вероятности конфликта с Китаем из-за Тайваня. Стороны в процессе переговоров впервые обговорили варианты более тесного сотрудничества для снижения рисков конфронтации с КНР из-за Тайваня», — сообщает издание. Правительство Китая поручило провести 15 апреля учения военной авиации и флота в районе Тайваня. Учения направлены против «ошибочных сигналов» США по вопросу Тайваня. Ранее СNA сообщило, что группа конгрессменов из США во главе с председателем комитета по международным делам сената США Робертом Менендесом прибыла на Тайвань с необъявленным визитом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям