AFP: странам ЕС дадут послабления по отказу от российской нефти

01 мая 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

Странам Европейского союза улучшат условия для отказа от импорта нефти из России в рамках шестого пакета санкций. Об этом сообщает французское агентство AFP. Чтобы убедить все страны-члены Евросоюза отказаться от импорта российской нефти им будут предложат более удобные условия, сообщают источники агентства, передает «Коммерсант». ЕС предложит странам поэтапный отказ от российского топлива в течение шести-восьми месяцев. По словам собеседников AFP, эмбарго на российскую нефть стало возможно после согласия Германии. Однако уточняется, что в Евросоюзе еще есть страны, выступающие против запрета на импорт энергоносителей из России. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Из-за нее Евросоюз ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Однако ряд стран уже признал полную зависимость от российских газа и нефти. В обсуждении о запрете энергоресурсов особое внимание аналитики уделяют Германии, которая, являясь «экономическим двигателем» ЕС, «оказалась особенно неподготовленной» к отказу от российского топлива. 1 мая Германия согласилась ввести эмбарго на российскую нефть. Помощник канцлера ФРГ Йорг Кукис заявил, что для отказа от российского топлива понадобится несколько месяцев, передает MK.RU. Антироссийские санкции наносят урон не только российской экономике, но и европейской. Так для жителей Германии создали памятку, как экономно спускать унитаз. Европейским странам предрекли полтора года мучений из-за эмбарго на российские энергоресурсы. В Японии вовсе предрекли конец света из-за запрета на импорт газа из РФ.