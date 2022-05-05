Члены организации «Азов» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) хотят получить продукты в обмен на 15 пленных мирных граждан. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин опроверг мобилизацию в РФ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 5 мая.
- Члены националистической организации «Азов» хотят получить продукты в обмен на 15 пленных мирных граждан. Националисты заблокированы российскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
- Всеобщей мобилизации в России в ближайшее время не будет. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченский спецназ полностью освободил поселок Светличное в ЛНР от украинских боевиков. Теперь на освобожденных территориях будут проводиться гуманитарные мероприятия.
- США обучают украинских солдат в нескольких местах, которые расположены в Европе. Отмечается также, что за последние семь лет США обучили около 23 тысячи украинских солдат.
- Российские военные за сутки уничтожили более 600 украинских националистов. Сообщается также, что за ночь уничтожены 14 украинских БПЛА. В воздухе сбито три самолета ВСУ.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Запад — особенно Вашингтон — в разжигании конфликта между Россией и Украиной.
- В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом ситуацию на мариупольском заводе «Азовсталь». В частности, эвакуацию мирных жителей, которых удерживают украинские националисты, сообщается на сайте Кремля.
Спецоперация России по денацификация и демилитаризация Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Ее целями изначально заявлялись демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны РФ заявляли, что огонь ведется по объектам военной инфраструктуры, а не по местам, где находятся мирные жители. Стороны провели уже несколько раундов переговоров, однако все еще не заключили мирного соглашения.
*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.
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