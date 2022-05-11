Путин уволил замглавы ФСИН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, фсин россии, нашивки
Валерия Балана уволили с должности Фото:

Президент России Владимир Путин уволил генерал-лейтенанта, замдиректора ФСИН Валерия Балана. Указ об этом опубликован на официальном-интернет портале правовой информации.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — сообщается в документе. Указ вступил в силу с момента опубликования.

Балан стал замдиректора ФСИН в апреле 2019 года. Его награждали Орденом мужества, медалями «За заслуги перед отечеством» первой и второй степени.

Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.

Президент России Владимир Путин уволил генерал-лейтенанта, замдиректора ФСИН Валерия Балана. Указ об этом опубликован на официальном-интернет портале правовой информации. «Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — сообщается в документе. Указ вступил в силу с момента опубликования. Балан стал замдиректора ФСИН в апреле 2019 года. Его награждали Орденом мужества, медалями «За заслуги перед отечеством» первой и второй степени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...