Путин уволил замглавы ФСИН

Валерия Балана уволили с должности
Президент России Владимир Путин уволил генерал-лейтенанта, замдиректора ФСИН Валерия Балана. Указ об этом опубликован на официальном-интернет портале правовой информации.
«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — сообщается в документе. Указ вступил в силу с момента опубликования.
Балан стал замдиректора ФСИН в апреле 2019 года. Его награждали Орденом мужества, медалями «За заслуги перед отечеством» первой и второй степени.
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