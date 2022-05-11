Путин уволил замглавы ФСИН

Валерия Балана уволили с должности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Президент России Владимир Путин уволил генерал-лейтенанта, замдиректора ФСИН Валерия Балана. Указ об этом опубликован на официальном-интернет портале правовой информации.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — сообщается в документе. Указ вступил в силу с момента опубликования.

Балан стал замдиректора ФСИН в апреле 2019 года. Его награждали Орденом мужества, медалями «За заслуги перед отечеством» первой и второй степени.