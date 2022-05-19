Юрист назвал неожиданные риски отмены налога для наследников в РФ

20 мая 2022 в 04:41 Размер текста - 17 +

Отмена НДФЛ для наследников может привести к «затариванию» жилищного рынка Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Освобождение наследников от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости может усугубить ситуацию на рынке купле-продажи жилья в России. Таким мнением поделился юрист, специализирующийся на вопросах недвижимости, Алексей Силантьев. По его мнению, соответствующие изменения в законодательстве поспособствуют переизбытку предложения квартир при низкой покупательской способности. «Есть минус (отмены НДФЛ при продажи наследованной недвижимости — прим. URA.RU) — большое количество квартир выйдет на рынок. А рынок сейчас и так завален предложениями, как на первичном, так и на вторичном рынке. А покупательная способность упала. Это приведет к затариванию», — объяснил Силантьев в беседе с «Ридусом». Ранее стало известно, что депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму РФ законопроект об освобождении от НДФЛ при продаже недвижимости, унаследованной от родственников. Предполагается, что мера будет распространяться на недвижимость, кадастровая стоимость которой ниже 20 млн рублей. Сейчас, согласно действующему российскому законодательству, собственник обязан платить 13% с дохода при продаже квартиры. Это относиться и к недвижимости, доставшейся от родственников.

Освобождение наследников от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости может усугубить ситуацию на рынке купле-продажи жилья в России. Таким мнением поделился юрист, специализирующийся на вопросах недвижимости, Алексей Силантьев. По его мнению, соответствующие изменения в законодательстве поспособствуют переизбытку предложения квартир при низкой покупательской способности. «Есть минус (отмены НДФЛ при продажи наследованной недвижимости — прим. URA.RU) — большое количество квартир выйдет на рынок. А рынок сейчас и так завален предложениями, как на первичном, так и на вторичном рынке. А покупательная способность упала. Это приведет к затариванию», — объяснил Силантьев в беседе с «Ридусом». Ранее стало известно, что депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму РФ законопроект об освобождении от НДФЛ при продаже недвижимости, унаследованной от родственников. Предполагается, что мера будет распространяться на недвижимость, кадастровая стоимость которой ниже 20 млн рублей. Сейчас, согласно действующему российскому законодательству, собственник обязан платить 13% с дохода при продаже квартиры. Это относиться и к недвижимости, доставшейся от родственников.