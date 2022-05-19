Аналитик предсказал курс рубля после снятия валютных ограничений

20 мая 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

Частичное снятие ЦБ валютных ограничений не окажет серьезного влияния на курс рубля Фото: Илья Московец © URA.RU После снятия Центробанком ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально — для этого нужны перемены в отношении экспортеров. Такое мнение высказал аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. «Значительного ослабления рубля ждать не стоит <…> Серьезными они [изменения] будут лишь при снижении нормы обязательной продажи валютной выручки, которая уменьшит приток валюты на Мосбиржу. Это может произойти <…> например, за счет сокращения физического объема продажи нефти и газа, которые приносят отечественным компаниям основную часть выручки», — рассказал Сыроваткин в беседе с агентством «Прайм». По его оценкам, при снижении экспортной выручки на 20-30% в долларовом выражении курс вполне может сдвинуться в диапазон 83-100 рублей за доллар. Российские банки с 20 мая могут продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением евро и доллара США. Ранее ограничения действовали на все виды наличных. Евросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро в Россию. Таким же образом поступили США. Причиной ограничений стала спецоперация РФ на Украине. Центробанк в марте ограничил валютные переводы за границу. С 9 марта по 9 сентября действует особый порядок выдачи денег по валютным вкладам. При этом рубль продолжает активно укрепляться. Так, 12 мая курс доллара на Московской бирже упал до отметки в 65 рублей за единицу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После снятия Центробанком ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально — для этого нужны перемены в отношении экспортеров. Такое мнение высказал аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. «Значительного ослабления рубля ждать не стоит <…> Серьезными они [изменения] будут лишь при снижении нормы обязательной продажи валютной выручки, которая уменьшит приток валюты на Мосбиржу. Это может произойти <…> например, за счет сокращения физического объема продажи нефти и газа, которые приносят отечественным компаниям основную часть выручки», — рассказал Сыроваткин в беседе с агентством «Прайм». По его оценкам, при снижении экспортной выручки на 20-30% в долларовом выражении курс вполне может сдвинуться в диапазон 83-100 рублей за доллар. Российские банки с 20 мая могут продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением евро и доллара США. Ранее ограничения действовали на все виды наличных. Евросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро в Россию. Таким же образом поступили США. Причиной ограничений стала спецоперация РФ на Украине. Центробанк в марте ограничил валютные переводы за границу. С 9 марта по 9 сентября действует особый порядок выдачи денег по валютным вкладам. При этом рубль продолжает активно укрепляться. Так, 12 мая курс доллара на Московской бирже упал до отметки в 65 рублей за единицу.