Слуцкий: ЕГЭ может быть ликвидирован

27 мая 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Политик считает, что ликвидация будет поэтапной Фото: Владимир Андреев © URA.RU После того, как Россия откажется от Болонской системы образования, формат Единого госэкзамена может быть ликвидирован. Такое заявление сделал глава ЛДПР Леонид Слуцкий. «Слуцкий допустил, что после отказа от Болонской системы ЕГЭ будет пошагово ликвидирован», пишет ТАСС. Об отказе от Болонской системы сообщил ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. При этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что несмотря на выход из Болонской системы, ЕГЭ отменить пока что нет возможности из-за отсутствия рабочей альтернативы. Леонида Слуцкого недавно избрали главой ЛДПР. Ранее эту должность занимал Владимир Жириновский, который умер 6 апреля, после затяжной болезни.

После того, как Россия откажется от Болонской системы образования, формат Единого госэкзамена может быть ликвидирован. Такое заявление сделал глава ЛДПР Леонид Слуцкий. «Слуцкий допустил, что после отказа от Болонской системы ЕГЭ будет пошагово ликвидирован», пишет ТАСС. Об отказе от Болонской системы сообщил ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. При этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что несмотря на выход из Болонской системы, ЕГЭ отменить пока что нет возможности из-за отсутствия рабочей альтернативы. Леонида Слуцкого недавно избрали главой ЛДПР. Ранее эту должность занимал Владимир Жириновский, который умер 6 апреля, после затяжной болезни.