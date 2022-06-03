Профессор Чумаков раскрыл, что поможет снизить COVID-волну осенью

03 июня 2022 в 09:09 Размер текста - 17 +

В России стартует вакцинация детей от COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Вакцинация детей от COVID поможет снизить следующую волну заболеваемости, которая начнется осенью. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков. В России в рамках клинических исследований начнется вакцинация детей в возрасте от 6 до 11 лет против COVID-19. Перед проведением испытаний дети-добровольцы вместе с родителями лягут в стационар на три дня. «Дети до этого не вакцинировались, поэтому они по-прежнему являются группой риска заражения и распространения. Пандемия временно прошла, но с точки зрения перспективы скоро вернется очередная волна. Поэтому, если будут вакцинировать детей, будет не такая сильная волна. Поставить прививку стоит, тем более, что риск есть и для самих детей», — сообщил Петр Чумаков. По словам вирусолога, пробочных эффектов от вакцины у детей быть не должно. «Побочных эффектов практически нет, поэтому будет переноситься легко. Это все вопрос вероятности, в каких-то резких случаях бывают побочные эффекты, но если это побочный эффект 1 на 10 000 и выражен очень слабо, в виде недомогания, повышения температуры, то этот риск гораздо меньше, чем риск самого заболевания», — подытожил собеседник агентства. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Вакцинация детей от COVID поможет снизить следующую волну заболеваемости, которая начнется осенью. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков. В России в рамках клинических исследований начнется вакцинация детей в возрасте от 6 до 11 лет против COVID-19. Перед проведением испытаний дети-добровольцы вместе с родителями лягут в стационар на три дня. «Дети до этого не вакцинировались, поэтому они по-прежнему являются группой риска заражения и распространения. Пандемия временно прошла, но с точки зрения перспективы скоро вернется очередная волна. Поэтому, если будут вакцинировать детей, будет не такая сильная волна. Поставить прививку стоит, тем более, что риск есть и для самих детей», — сообщил Петр Чумаков. По словам вирусолога, пробочных эффектов от вакцины у детей быть не должно. «Побочных эффектов практически нет, поэтому будет переноситься легко. Это все вопрос вероятности, в каких-то резких случаях бывают побочные эффекты, но если это побочный эффект 1 на 10 000 и выражен очень слабо, в виде недомогания, повышения температуры, то этот риск гораздо меньше, чем риск самого заболевания», — подытожил собеседник агентства.