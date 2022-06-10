В Челябинске ищут подрядчика для ремонта трассы за 1,8 млрд

10 июня 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Поиск подрядчика для капремонта дороги в Курган продлится до июля 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске управление федеральных автодорог (упрдор) «Южный Урал» ищет подрядчика в рамках тендера по капремонту двух участков дороги до Кургана за 1,8 миллиарда рублей. Как следует из материала на сайте госзакупок, итоги подведут 1 июля. «Запланировано выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Работы будут проходить в районе поселка Вахрушево и села Миасское Челябинской области», — рассказал URA.RU пресс-секретарь упрдора Александр Казанцев. Результаты тендера станут известны 1 июля. По графику работы начнутся в июле 2022 года и завершатся в ноябре 2024 года. Подрядчику предстоит провести геодезические работы, уложить дорожное покрытие, нанести разметку и установить знаки дорожного движения. 10 июня в упрдоре сообщили об ограничениях движения на челябинских и курганских трассах. Ограничения вводят в связи с проведением ремонтов на дорогах. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске управление федеральных автодорог (упрдор) «Южный Урал» ищет подрядчика в рамках тендера по капремонту двух участков дороги до Кургана за 1,8 миллиарда рублей. Как следует из материала на сайте госзакупок, итоги подведут 1 июля. «Запланировано выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Работы будут проходить в районе поселка Вахрушево и села Миасское Челябинской области», — рассказал URA.RU пресс-секретарь упрдора Александр Казанцев. Результаты тендера станут известны 1 июля. По графику работы начнутся в июле 2022 года и завершатся в ноябре 2024 года. Подрядчику предстоит провести геодезические работы, уложить дорожное покрытие, нанести разметку и установить знаки дорожного движения. 10 июня в упрдоре сообщили об ограничениях движения на челябинских и курганских трассах. Ограничения вводят в связи с проведением ремонтов на дорогах.