В Челябинске ищут подрядчика для ремонта трассы за 1,8 млрд

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Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, м5, автодорога, ремонт дороги, челябинск-екатеринбург
Поиск подрядчика для капремонта дороги в Курган продлится до июля 2022 года Фото:

В Челябинске управление федеральных автодорог (упрдор) «Южный Урал» ищет подрядчика в рамках тендера по капремонту двух участков дороги до Кургана за 1,8 миллиарда рублей. Как следует из материала на сайте госзакупок, итоги подведут 1 июля.

«Запланировано выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Работы будут проходить в районе поселка Вахрушево и села Миасское Челябинской области», — рассказал URA.RU пресс-секретарь упрдора Александр Казанцев.

Результаты тендера станут известны 1 июля. По графику работы начнутся в июле 2022 года и завершатся в ноябре 2024 года. Подрядчику предстоит провести геодезические работы, уложить дорожное покрытие, нанести разметку и установить знаки дорожного движения.

10 июня в упрдоре сообщили об ограничениях движения на челябинских и курганских трассах. Ограничения вводят в связи с проведением ремонтов на дорогах.

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В Челябинске управление федеральных автодорог (упрдор) «Южный Урал» ищет подрядчика в рамках тендера по капремонту двух участков дороги до Кургана за 1,8 миллиарда рублей. Как следует из материала на сайте госзакупок, итоги подведут 1 июля. «Запланировано выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Работы будут проходить в районе поселка Вахрушево и села Миасское Челябинской области», — рассказал URA.RU пресс-секретарь упрдора Александр Казанцев. Результаты тендера станут известны 1 июля. По графику работы начнутся в июле 2022 года и завершатся в ноябре 2024 года. Подрядчику предстоит провести геодезические работы, уложить дорожное покрытие, нанести разметку и установить знаки дорожного движения. 10 июня в упрдоре сообщили об ограничениях движения на челябинских и курганских трассах. Ограничения вводят в связи с проведением ремонтов на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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