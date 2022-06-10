В России признали иноагентом Комитет против пыток

Минюст РФ принял решение признать иноагентом Комитет против пыток
новость из сюжетаИноагенты РФ
Комитет против пыток внесли в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Такие сведения появились в документе, опубликованном на официальном сайте Минюста РФ.
«п/п № 8 Комитет против пыток <…>. Сведения об учредителях и (или) об руководителях объединения — представитель Бабинец Сергей Сергеевич», — появилась информация в реестре.
Ранее сообщалось, что Минюст РФ призвал признать «Азов» террористической организацией (запрещен на территории РФ и признан экстремистским). В ведомстве уже направили соответствующий запрос в Верховный суд РФ.
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