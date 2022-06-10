10 июня 2022

В России признали иноагентом Комитет против пыток

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Минюст РФ принял решение признать иноагентом Комитет против пыток Фото:
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Иноагенты РФ

Комитет против пыток внесли в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Такие сведения появились в документе, опубликованном на официальном сайте Минюста РФ.

«п/п № 8 Комитет против пыток <…>. Сведения об учредителях и (или) об руководителях объединения — представитель Бабинец Сергей Сергеевич», — появилась информация в реестре.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ призвал признать «Азов» террористической организацией (запрещен на территории РФ и признан экстремистским). В ведомстве уже направили соответствующий запрос в Верховный суд РФ.

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Комитет против пыток внесли в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Такие сведения появились в документе, опубликованном на официальном сайте Минюста РФ. «п/п № 8 Комитет против пыток <…>. Сведения об учредителях и (или) об руководителях объединения — представитель Бабинец Сергей Сергеевич», — появилась информация в реестре. Ранее сообщалось, что Минюст РФ призвал признать «Азов» террористической организацией (запрещен на территории РФ и признан экстремистским). В ведомстве уже направили соответствующий запрос в Верховный суд РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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