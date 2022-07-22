Иностранцы запустили хэштег «СпасибоПутин»

Владимира Путина назвали единственным человеком в мире, который способен контролировать цены на газ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Среди иностранных пользователей Twitter (заблокирован в РФ) набирает популярность хэштег «СпасибоПутин», которым президента России благодарят за снижение цен на бензин. Об этом сообщает telegram-канал «Пул N3».

«Мы говорим #СпасибоПутину за низкие цены на газ. Это ведь так теперь работает», — комментируют американцы ситуацию понижения стоимости бензина.

Пользователи иронизируют над заявлением президента США Джо Байдена, который обвинял Путина в экономических проблемах Америки. Президента России в комментариях называют единственным человеком в мире, который способен контролировать цены на газ.

Ранее URA.RU сообщало, что ценами на бензин возмущены граждане Германии. По словам министра иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, Германии просто необходим российский газ, иначе могут начаться народные восстания.

Telegram-канал «Пул N 3»

Telegram-канал «Пул N 3»