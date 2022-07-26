В ЛНР заявили о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске

Подразделения ВСУ удерживали ТЭС под своим контролем с 22 мая, заявил Виталий Киселев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Углегорская теплоэлектростанция в Светлодарске перешла под контроль российских военных. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«Сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции. С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения», — написал Киселев в Telegram.
Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Ее основной целью было заявлено освобождение территорий ЛНР и ДНР, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.
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