В ЛНР заявили о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, промышленная зона, тэс
Подразделения ВСУ удерживали ТЭС под своим контролем с 22 мая, заявил Виталий Киселев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Углегорская теплоэлектростанция в Светлодарске перешла под контроль российских военных. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции. С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения», — написал Киселев в Telegram.

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Ее основной целью было заявлено освобождение территорий ЛНР и ДНР, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Углегорская теплоэлектростанция в Светлодарске перешла под контроль российских военных. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. «Сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции. С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения», — написал Киселев в Telegram. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Ее основной целью было заявлено освобождение территорий ЛНР и ДНР, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...