В ЛНР заявили о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске

26 июля 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Подразделения ВСУ удерживали ТЭС под своим контролем с 22 мая, заявил Виталий Киселев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Углегорская теплоэлектростанция в Светлодарске перешла под контроль российских военных. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. «Сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции. С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения», — написал Киселев в Telegram. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Ее основной целью было заявлено освобождение территорий ЛНР и ДНР, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.

Углегорская теплоэлектростанция в Светлодарске перешла под контроль российских военных. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. «Сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции. С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения», — написал Киселев в Telegram. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Ее основной целью было заявлено освобождение территорий ЛНР и ДНР, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.