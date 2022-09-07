Политолог раскрыл, почему Британия хочет уничтожить Россию

Политолог Кочетков: Британия хочет уничтожить Россию ради присвоения ее ресурсов

08 сентября 2022 в 07:51 Размер текста - 17 +

Британия пойдет на все ради присвоения ресурсов России, считает политолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Великобритания сделает все для того, чтобы Россия потерпела катастрофу, рассчитывая присвоить себе ее ресурсы и богатства. Об этом заявил президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия», политолог, журналист и международный эксперт Алексей Кочетков. «Ну, закончится Украина, настанет очередь Восточной Европы, до них то далеко, им какая разница. Главное, чтобы Россия закончилась, они будут делать все, чтобы Россия потерпела катастрофу, чтобы в дальнейшем ее разорвать на части, ограбить, получить в руки те ресурсы и богатства, которыми Россия располагает. Здесь идет война именно за наши богатства», — сказал Кочетков в интервью «Украина.ру». По его мнению, Британия готова принести в жертву любых союзников ради достижения поставленной цели. «Надо бросить в топку украинцев — бросили, следующая Польша — да пожалуйста, кто там еще — Чехия… эти все лимитрофы (государства, образовавшиеся на территории бывшей Российской Империи после 1917 года, прим. URA.RU) — вообще не вопрос», — считает политолог. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции по освобождению Донбасса. Беспрецедентное количество антироссийский ограничений привели западные государства к энергетическому кризису и рекордно высокой инфляции. Так, крупнейший поставщик газа в Британии обратился «за многомиллиардными кредитами» в связи с ограничением поставок российского газа в Европу, сообщает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Европе придется заплатить за свои многочисленные ошибки в отношениях с Россией, как минимум, выходом из зоны комфорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Великобритания сделает все для того, чтобы Россия потерпела катастрофу, рассчитывая присвоить себе ее ресурсы и богатства. Об этом заявил президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия», политолог, журналист и международный эксперт Алексей Кочетков. «Ну, закончится Украина, настанет очередь Восточной Европы, до них то далеко, им какая разница. Главное, чтобы Россия закончилась, они будут делать все, чтобы Россия потерпела катастрофу, чтобы в дальнейшем ее разорвать на части, ограбить, получить в руки те ресурсы и богатства, которыми Россия располагает. Здесь идет война именно за наши богатства», — сказал Кочетков в интервью «Украина.ру». По его мнению, Британия готова принести в жертву любых союзников ради достижения поставленной цели. «Надо бросить в топку украинцев — бросили, следующая Польша — да пожалуйста, кто там еще — Чехия… эти все лимитрофы (государства, образовавшиеся на территории бывшей Российской Империи после 1917 года, прим. URA.RU) — вообще не вопрос», — считает политолог. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции по освобождению Донбасса. Беспрецедентное количество антироссийский ограничений привели западные государства к энергетическому кризису и рекордно высокой инфляции. Так, крупнейший поставщик газа в Британии обратился «за многомиллиардными кредитами» в связи с ограничением поставок российского газа в Европу, сообщает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Европе придется заплатить за свои многочисленные ошибки в отношениях с Россией, как минимум, выходом из зоны комфорта.