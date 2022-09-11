Более трети москвичей поучаствовали в выборах муниципальных депутатов

Итоговая явка на выборах муниципальных депутатов в Москве составила 33,9%

12 сентября 2022 в 04:13 Размер текста - 17 +

Итоговая явка на выборах муниципальных депутатов в Москве составила 33% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Итоговая явка на выборах муниципальных депутатов в Москве составила 33,9%. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице. «Итоговая явка составила 33,9%. В электронном голосовании приняло участие 1 748 616 москвичей. Традиционный способ голосования выбрали 695 214 человека», — говорится в сообщении штаба в Telegram. Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. В ряде территорий, в том числе в Москве, избиратели могут проголосовать как на участках, так и онлайн. Граждане России выбирают глав 15 субъектов РФ и депутатов законодательных собраний в 6 регионах. Городские советы и городские думы будут выбраны в 12 субъектах. Вечером 11 сентября завершились трехдневные выборы и начался процесс подсчета голосов избирателей.

Итоговая явка на выборах муниципальных депутатов в Москве составила 33,9%. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице. «Итоговая явка составила 33,9%. В электронном голосовании приняло участие 1 748 616 москвичей. Традиционный способ голосования выбрали 695 214 человека», — говорится в сообщении штаба в Telegram. Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. В ряде территорий, в том числе в Москве, избиратели могут проголосовать как на участках, так и онлайн. Граждане России выбирают глав 15 субъектов РФ и депутатов законодательных собраний в 6 регионах. Городские советы и городские думы будут выбраны в 12 субъектах. Вечером 11 сентября завершились трехдневные выборы и начался процесс подсчета голосов избирателей.