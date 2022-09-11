11 сентября 2022

Более трети москвичей поучаствовали в выборах муниципальных депутатов

Итоговая явка на выборах муниципальных депутатов в Москве составила 33,9%
© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговая явка на выборах муниципальных депутатов в Москве составила 33% Фото:

Итоговая явка на выборах муниципальных депутатов в Москве составила 33,9%. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

«Итоговая явка составила 33,9%. В электронном голосовании приняло участие 1 748 616 москвичей. Традиционный способ голосования выбрали 695 214 человека», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. В ряде территорий, в том числе в Москве, избиратели могут проголосовать как на участках, так и онлайн. Граждане России выбирают глав 15 субъектов РФ и депутатов законодательных собраний в 6 регионах. Городские советы и городские думы будут выбраны в 12 субъектах. Вечером 11 сентября завершились трехдневные выборы и начался процесс подсчета голосов избирателей.

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Итоговая явка на выборах муниципальных депутатов в Москве составила 33,9%. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице. «Итоговая явка составила 33,9%. В электронном голосовании приняло участие 1 748 616 москвичей. Традиционный способ голосования выбрали 695 214 человека», — говорится в сообщении штаба в Telegram. Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. В ряде территорий, в том числе в Москве, избиратели могут проголосовать как на участках, так и онлайн. Граждане России выбирают глав 15 субъектов РФ и депутатов законодательных собраний в 6 регионах. Городские советы и городские думы будут выбраны в 12 субъектах. Вечером 11 сентября завершились трехдневные выборы и начался процесс подсчета голосов избирателей.
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