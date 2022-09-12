Главой Тамбовской области избран врио губернатора Максим Егоров

Максим Егоров победил на выборах губернатора Тамбовской области

Максим Егоров избран губернатором Тамбовской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования — 2022

Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров победил на выборах главы региона. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Тамбовской области.

По данным избиркома, Максим Егоров набрал 84,95% голосов после обработки 100% протоколов. Кандидат от «Справедливой России — За правду» Павел Плотников набрал 3,32% голосов, от Олег морозов ЛДПР — 2,42%, Андрей Жидков от КПРФ — 6,77%, а Сергей Малинкович от партии «Коммунисты России» — 1,53%.

Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. В ряде территорий, в том числе в Москве, избиратели могут проголосовать как на участках, так и онлайн. Граждане России выбирают глав 15 субъектов РФ и депутатов законодательных собраний в 6 регионах. Городские советы и городские думы будут выбраны в 12 субъектах. Вечером 11 сентября завершились трехдневные выборы и начался процесс подсчета голосов избирателей.