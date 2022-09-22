Медведев пригрозил ответить ядерным оружием на удар НАТО по Крыму

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ХХ съезд партии
В России обещают Западу ядерный ответ в случае удара НАТО по Крыму Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В случае удара НАТО по Крыму Россия незамедлительно ответит ядерным ударом. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Разным отставным идиотам с генеральскими фонарями не надо пугать нас разговорами об ударе НАТО по Крыму. Ответ ядерным ударом от России будет молниеносным», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что гиперзвуковые ракеты РФ гарантированно попадут по целям в США и Европе и сделают это гораздо быстрее.

Ранее генерал США в отставке Бен Ходжес заявил, что Вашингтон якобы нанесет «сокрушительный удар» по российским войскам, передает Пятый канал. Он полагает, что американский лидер Джо Байден прикажет уничтожить военные базы в Крыму. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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В случае удара НАТО по Крыму Россия незамедлительно ответит ядерным ударом. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Разным отставным идиотам с генеральскими фонарями не надо пугать нас разговорами об ударе НАТО по Крыму. Ответ ядерным ударом от России будет молниеносным», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что гиперзвуковые ракеты РФ гарантированно попадут по целям в США и Европе и сделают это гораздо быстрее. Ранее генерал США в отставке Бен Ходжес заявил, что Вашингтон якобы нанесет «сокрушительный удар» по российским войскам, передает Пятый канал. Он полагает, что американский лидер Джо Байден прикажет уничтожить военные базы в Крыму. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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