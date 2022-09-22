Медведев пригрозил ответить ядерным оружием на удар НАТО по Крыму

В случае удара НАТО по Крыму Россия незамедлительно ответит ядерным ударом. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Разным отставным идиотам с генеральскими фонарями не надо пугать нас разговорами об ударе НАТО по Крыму. Ответ ядерным ударом от России будет молниеносным», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что гиперзвуковые ракеты РФ гарантированно попадут по целям в США и Европе и сделают это гораздо быстрее.
Ранее генерал США в отставке Бен Ходжес заявил, что Вашингтон якобы нанесет «сокрушительный удар» по российским войскам, передает Пятый канал. Он полагает, что американский лидер Джо Байден прикажет уничтожить военные базы в Крыму. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.
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В случае удара НАТО по Крыму Россия незамедлительно ответит ядерным ударом. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Разным отставным идиотам с генеральскими фонарями не надо пугать нас разговорами об ударе НАТО по Крыму. Ответ ядерным ударом от России будет молниеносным», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что гиперзвуковые ракеты РФ гарантированно попадут по целям в США и Европе и сделают это гораздо быстрее. Ранее генерал США в отставке Бен Ходжес заявил, что Вашингтон якобы нанесет «сокрушительный удар» по российским войскам, передает Пятый канал. Он полагает, что американский лидер Джо Байден прикажет уничтожить военные базы в Крыму. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.