Песков прокомментировал облавы на уклонистов от мобилизации

Песков призвал задавать все вопросы по выдаче повесток Генпрокуратуре

14 октября 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков призвал не бояться обращаться по вопросам выдачи повесток Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал обращаться по вопросам вручения повестки в Генпрокуратуру, а не бояться. Его слова передает корреспондент URA.RU. «Не надо бояться ходить по Москве. Надо задать вопрос Генпрокуратуре. Надо спросить у военкомов, на основании чего [вручают повестки]. Может быть, действительно уклонисты, может быть, им помогают какие-то электронные системы. Просто дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, то это одно. Если речь идет о чем-то другом, то это другое. Но здесь опять же нужно каждый конкретный случай проверять», — передает его слова корреспондент URA.RU. Песков дал свой комментарий после пресс-конференции по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан. Россия с 21 сентября ввела в РФ частичную мобилизацию. Всего планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал обращаться по вопросам вручения повестки в Генпрокуратуру, а не бояться. Его слова передает корреспондент URA.RU. «Не надо бояться ходить по Москве. Надо задать вопрос Генпрокуратуре. Надо спросить у военкомов, на основании чего [вручают повестки]. Может быть, действительно уклонисты, может быть, им помогают какие-то электронные системы. Просто дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, то это одно. Если речь идет о чем-то другом, то это другое. Но здесь опять же нужно каждый конкретный случай проверять», — передает его слова корреспондент URA.RU. Песков дал свой комментарий после пресс-конференции по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан. Россия с 21 сентября ввела в РФ частичную мобилизацию. Всего планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.