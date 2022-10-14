Песков прокомментировал облавы на уклонистов от мобилизации

Песков призвал задавать все вопросы по выдаче повесток Генпрокуратуре
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков призвал не бояться обращаться по вопросам выдачи повесток Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал обращаться по вопросам вручения повестки в Генпрокуратуру, а не бояться. Его слова передает корреспондент URA.RU.

«Не надо бояться ходить по Москве. Надо задать вопрос Генпрокуратуре. Надо спросить у военкомов, на основании чего [вручают повестки]. Может быть, действительно уклонисты, может быть, им помогают какие-то электронные системы. Просто дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, то это одно. Если речь идет о чем-то другом, то это другое. Но здесь опять же нужно каждый конкретный случай проверять», — передает его слова корреспондент URA.RU. Песков дал свой комментарий после пресс-конференции по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан.

Россия с 21 сентября ввела в РФ частичную мобилизацию. Всего планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал обращаться по вопросам вручения повестки в Генпрокуратуру, а не бояться. Его слова передает корреспондент URA.RU. «Не надо бояться ходить по Москве. Надо задать вопрос Генпрокуратуре. Надо спросить у военкомов, на основании чего [вручают повестки]. Может быть, действительно уклонисты, может быть, им помогают какие-то электронные системы. Просто дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, то это одно. Если речь идет о чем-то другом, то это другое. Но здесь опять же нужно каждый конкретный случай проверять», — передает его слова корреспондент URA.RU. Песков дал свой комментарий после пресс-конференции по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан. Россия с 21 сентября ввела в РФ частичную мобилизацию. Всего планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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