«Ведомости»: в российских вузах появится новая патриотическая дисциплина

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В вузах РФ может появиться новый предмет — основы российской государственности Фото:

В российских вузах может появиться новый предмет — основы российской государственности. Об этом сообщают «Ведомости», со ссылкой на источник, близкий к администрации президента России (АП).

«Обсуждается введение курса „Основы российской государственности“ в вузах», — сказал источник. Его слова передают «Ведомости». По словам другого источника, одной из составляющих преобразований в высшем образовании «должно стать появление патриотической дисциплины в вузах».

Источник «Ведомостей» отметил, что раньше это касалось школьников. По его словам, теперь особый подход «начали искать к студентам».

Ранее стало известно, что с начала нового учебного года в школах начали проводить занятия «Разговоры о важном». На уроках детям рассказывают о любви к Родине и патриотизме.

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В российских вузах может появиться новый предмет — основы российской государственности. Об этом сообщают «Ведомости», со ссылкой на источник, близкий к администрации президента России (АП). «Обсуждается введение курса „Основы российской государственности“ в вузах», — сказал источник. Его слова передают «Ведомости». По словам другого источника, одной из составляющих преобразований в высшем образовании «должно стать появление патриотической дисциплины в вузах». Источник «Ведомостей» отметил, что раньше это касалось школьников. По его словам, теперь особый подход «начали искать к студентам». Ранее стало известно, что с начала нового учебного года в школах начали проводить занятия «Разговоры о важном». На уроках детям рассказывают о любви к Родине и патриотизме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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