Байден забыл, где находится, во время саммита АСЕАН

Байден назвал Камбожду Колумбией во время выступления на саммите АСЕАН
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Президент США Байден во время саммита назвал Камбоджу «Колумбией», сообщает американский портал

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал Камбоджу «Колумбией». Об этом Байден сказал во время встречи со своими коллегами в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Пномпене.

«Теперь, когда мы снова вместе здесь, в Камбодже, я с нетерпением жду достижения еще большего прогресса, чем мы уже достигли. И я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его лидерство в качестве председателя АСЕАН и за то, что он принял всех нас», — приводит слова Байдена Reuters.

Ранее американский президент Джо Байден дважды запнулся во время своей речи в Белом доме. Он объявлял человека на должность в администрации. Также Байден, выступая перед представителями государств Юго-Восточной Азии, назвал вице-президента Камалу Харрис президентом США. Во время прямого эфира американский лидер в очередной раз, выступая на публике, оконфузился, рассказывая о своей жене Джилл. Президент заявил, что встречался с ней, когда ему было 30 лет, а она еще была несовершеннолетней.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал Камбоджу «Колумбией». Об этом Байден сказал во время встречи со своими коллегами в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Пномпене. «Теперь, когда мы снова вместе здесь, в Камбодже, я с нетерпением жду достижения еще большего прогресса, чем мы уже достигли. И я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его лидерство в качестве председателя АСЕАН и за то, что он принял всех нас», — приводит слова Байдена Reuters. Ранее американский президент Джо Байден дважды запнулся во время своей речи в Белом доме. Он объявлял человека на должность в администрации. Также Байден, выступая перед представителями государств Юго-Восточной Азии, назвал вице-президента Камалу Харрис президентом США. Во время прямого эфира американский лидер в очередной раз, выступая на публике, оконфузился, рассказывая о своей жене Джилл. Президент заявил, что встречался с ней, когда ему было 30 лет, а она еще была несовершеннолетней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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