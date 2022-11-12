Байден забыл, где находится, во время саммита АСЕАН

Байден назвал Камбожду Колумбией во время выступления на саммите АСЕАН

12 ноября 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Президент США Байден во время саммита назвал Камбоджу «Колумбией», сообщает американский портал Official White House Photo/Adam Schultz Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал Камбоджу «Колумбией». Об этом Байден сказал во время встречи со своими коллегами в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Пномпене. «Теперь, когда мы снова вместе здесь, в Камбодже, я с нетерпением жду достижения еще большего прогресса, чем мы уже достигли. И я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его лидерство в качестве председателя АСЕАН и за то, что он принял всех нас», — приводит слова Байдена Reuters. Ранее американский президент Джо Байден дважды запнулся во время своей речи в Белом доме. Он объявлял человека на должность в администрации. Также Байден, выступая перед представителями государств Юго-Восточной Азии, назвал вице-президента Камалу Харрис президентом США. Во время прямого эфира американский лидер в очередной раз, выступая на публике, оконфузился, рассказывая о своей жене Джилл. Президент заявил, что встречался с ней, когда ему было 30 лет, а она еще была несовершеннолетней.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал Камбоджу «Колумбией». Об этом Байден сказал во время встречи со своими коллегами в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Пномпене. «Теперь, когда мы снова вместе здесь, в Камбодже, я с нетерпением жду достижения еще большего прогресса, чем мы уже достигли. И я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его лидерство в качестве председателя АСЕАН и за то, что он принял всех нас», — приводит слова Байдена Reuters. Ранее американский президент Джо Байден дважды запнулся во время своей речи в Белом доме. Он объявлял человека на должность в администрации. Также Байден, выступая перед представителями государств Юго-Восточной Азии, назвал вице-президента Камалу Харрис президентом США. Во время прямого эфира американский лидер в очередной раз, выступая на публике, оконфузился, рассказывая о своей жене Джилл. Президент заявил, что встречался с ней, когда ему было 30 лет, а она еще была несовершеннолетней.