В США рассказали об одолжении Байдена, которое спасет Зеленского

WP: Байден спасет Зеленского, подтолкнув его к переговорам

02 декабря 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Нежелание Зеленского вести переговоры отчасти — результат политического давления, написали в WP Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден сделает президенту Украины Владимиру Зеленскому одолжение, если подтолкнет украинского лидера к переговорам. Тем самым глава Соединенных Штатов спасет своего коллегу, оградив от политических последствий. Об этом написали в Washington Post. «Если действительно нежелание Зеленского вести переговоры отчасти является результатом политического давления, Байден сделает ему одолжение, сыграв в тяжелую игру и подтолкнув его к столу переговоров, ограждая его от политических последствий», — говорится в статье . Также там уточнили, что продолжение конфликта на Украине с большой вероятностью оставит страну «под автобусом». После начала спецоперации Россия неоднократно заявляла о готовности урегулирования конфликта мирным путем, но Зеленский отказывался проводить с РФ переговоры. Позже президент Украины заявил, что Киев никогда «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой, передает «Федеральное агентство новостей». Однако секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал дипломатию между российской и украинской сторонами «недостойной», сообщает Life .

Президент США Джо Байден сделает президенту Украины Владимиру Зеленскому одолжение, если подтолкнет украинского лидера к переговорам. Тем самым глава Соединенных Штатов спасет своего коллегу, оградив от политических последствий. Об этом написали в Washington Post. «Если действительно нежелание Зеленского вести переговоры отчасти является результатом политического давления, Байден сделает ему одолжение, сыграв в тяжелую игру и подтолкнув его к столу переговоров, ограждая его от политических последствий», — говорится в статье. Также там уточнили, что продолжение конфликта на Украине с большой вероятностью оставит страну «под автобусом». После начала спецоперации Россия неоднократно заявляла о готовности урегулирования конфликта мирным путем, но Зеленский отказывался проводить с РФ переговоры. Позже президент Украины заявил, что Киев никогда «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой, передает «Федеральное агентство новостей». Однако секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал дипломатию между российской и украинской сторонами «недостойной», сообщает Life.