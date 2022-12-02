В США рассказали об одолжении Байдена, которое спасет Зеленского

Президент США Джо Байден сделает президенту Украины Владимиру Зеленскому одолжение, если подтолкнет украинского лидера к переговорам. Тем самым глава Соединенных Штатов спасет своего коллегу, оградив от политических последствий. Об этом написали в Washington Post.
«Если действительно нежелание Зеленского вести переговоры отчасти является результатом политического давления, Байден сделает ему одолжение, сыграв в тяжелую игру и подтолкнув его к столу переговоров, ограждая его от политических последствий», — говорится в статье. Также там уточнили, что продолжение конфликта на Украине с большой вероятностью оставит страну «под автобусом».
После начала спецоперации Россия неоднократно заявляла о готовности урегулирования конфликта мирным путем, но Зеленский отказывался проводить с РФ переговоры. Позже президент Украины заявил, что Киев никогда «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой, передает «Федеральное агентство новостей». Однако секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал дипломатию между российской и украинской сторонами «недостойной», сообщает Life.
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Президент США Джо Байден сделает президенту Украины Владимиру Зеленскому одолжение, если подтолкнет украинского лидера к переговорам. Тем самым глава Соединенных Штатов спасет своего коллегу, оградив от политических последствий. Об этом написали в Washington Post. «Если действительно нежелание Зеленского вести переговоры отчасти является результатом политического давления, Байден сделает ему одолжение, сыграв в тяжелую игру и подтолкнув его к столу переговоров, ограждая его от политических последствий», — говорится в статье. Также там уточнили, что продолжение конфликта на Украине с большой вероятностью оставит страну «под автобусом». После начала спецоперации Россия неоднократно заявляла о готовности урегулирования конфликта мирным путем, но Зеленский отказывался проводить с РФ переговоры. Позже президент Украины заявил, что Киев никогда «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой, передает «Федеральное агентство новостей». Однако секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал дипломатию между российской и украинской сторонами «недостойной», сообщает Life.