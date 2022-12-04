Spiegel: Шольц пытается понять Путина, читая книги о нем

Олаф Шольц пытается понять логику президента России ПутинаФото: Bundesregierung\Denzel
Канцлер Германии Олаф Шольц пытается узнать характер и логику мышления президента РФ Владимира Путина по книгам и статьям, посвященным российскому лидеру. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
«Канцлер пытается выяснить, к кому прислушивается Путин, какая литература влияет на кремлевского лидера, на какой теоретической концепции базируется его политика», — уточняется в материале газеты. По данным издания, канцлер использует в своей работе книги европейских писателей о внешней и внутренней политике президента РФ. Кроме того, в его подборку попала статья самого Путина, датированная июлем 2021 года, которая называется «Об историческом единстве русских и украинцев».
Также немецкая газета сообщает, что Шольц для формирования мнения о Путине встретился политологом из Болгарии, который считается специалистом по личности президента России. Свои вопросы относительно фигуры российского лидера он также задавал бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель.
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Канцлер Германии Олаф Шольц пытается узнать характер и логику мышления президента РФ Владимира Путина по книгам и статьям, посвященным российскому лидеру. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel. «Канцлер пытается выяснить, к кому прислушивается Путин, какая литература влияет на кремлевского лидера, на какой теоретической концепции базируется его политика», — уточняется в материале газеты. По данным издания, канцлер использует в своей работе книги европейских писателей о внешней и внутренней политике президента РФ. Кроме того, в его подборку попала статья самого Путина, датированная июлем 2021 года, которая называется «Об историческом единстве русских и украинцев». Также немецкая газета сообщает, что Шольц для формирования мнения о Путине встретился политологом из Болгарии, который считается специалистом по личности президента России. Свои вопросы относительно фигуры российского лидера он также задавал бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель. Ранее Шольц заявлял о важности переговоров с Путиным. Он отмечал, что российский лидер не изменил своей позиции по поводу украинского вопроса, однако канцлер был намерен продолжать диалог. Шольц также рассказывал, что незадолго до начала спецоперации говорил с президентом России, который требовал, чтобы на «Украине не было ракет, угрожающих Москве».