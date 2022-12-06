Кому и на сколько проиндексируют пенсии в 2023 году

к концу 2023 года, доход страховой пенсии будет составлять 21 862 рубля в месяц, сообщает издание Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Правительство РФ запланировало надбавки почти для всех пенсионеров России. К концу 2023 года пенсионеры будут получать сумму в размере 21 862 рублей.

«Первое повышение выплат коснется тех, кто получает страховые пенсии. Сейчас этот вид пенсионного обеспечения назначается при наличии трудового стажа женщинам от 60 лет и мужчинам от 65 лет», — пишет Life . Пенсионеры, которые подходят под данную категорию, уже с 1 января 2023 года получать выплату с повышением на 4,8%.

Правительство России подсчитало, что к концу 2023 года, доход страховой пенсии будет составлять 21 862 рубля в месяц. «Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в будущем году будет установлен на уровне 7567 рублей», — добавил автор статьи.

С 1 февраля возрастет сумма единовременной денежной выплаты для льготников. С 1 апреля планируется надбавка для военных пенсионеров, а с 1 октября возможно повышение пенсии.

По решению столичных властей, московские пенсионеры должны получать адекватную компенсацию фактически самых высоких в России цен на основные продукты и услуги. В связи с этим пенсию в 2023 году повысят на 10% и общая сумма будет варьироваться около 23 313 рублей вне зависимости, работающий пенсионер или нет. «На этот минимум могут претендовать только те пенсионеры, которые зарегистрированы в Москве не менее 10 лет», — проинформировало издание.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительную декабрьскую выплату для пенсионеров — тринадцатую пенсию. Кроме того, президент России Владимир Путин подписал документ о продлении заморозки накопительной пенсии. На что профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что большинство россиян не сможет накопить на пенсию по системе Минфином РФ.