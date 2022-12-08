Медведев назвал плюсы отказа Зеленского от переговоров с Россией

Медведев: отказ Зеленского от переговоров пойдет России на пользу
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Политсовет партии
Медведев отметил, что отказ Зеленского от переговоров позволит России «доделать работу до конца» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией пойдет на пользу стране. С таким заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Благодаря этому (отказу Зеленского от переговоров с Россией — прим. URA.RU) Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца. Не размениваясь на ненужные компромиссы», — написал Медведев в своем telegram-канале.

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Отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией пойдет на пользу стране. С таким заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Благодаря этому (отказу Зеленского от переговоров с Россией — прим. URA.RU) Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца. Не размениваясь на ненужные компромиссы», — написал Медведев в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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