Медведев назвал плюсы отказа Зеленского от переговоров с Россией

Медведев отметил, что отказ Зеленского от переговоров позволит России «доделать работу до конца»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией пойдет на пользу стране. С таким заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Благодаря этому (отказу Зеленского от переговоров с Россией — прим. URA.RU) Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца. Не размениваясь на ненужные компромиссы», — написал Медведев в своем