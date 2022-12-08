В России взлетят цены на шампуни и дезодоранты

09 декабря 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

В Минпромторге рассказали о введении заградительных пошлин на товары бытовой химии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отечественные компании обратились к Минпромторгу с просьбой ввести заградительные пошлины на ряд зарубежных товаров. Это касается, в первую очередь, дезодорантов, зубных паст, шампуней и средств для посуды. Подобные меры могут привести к росту цен на ряд товаров бытовой химии. «Производители предложили Минпромторгу ввести заградительные пошлины в 35% на косметику и бытовую химию из шести недружественных стран. Если на часть продукции появится такая пошлина, то ее стоимость вырастет симметрично», — об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в министерстве. По словам газеты, в Минпромторге поддержали предложение по введению пошлин. Такая мера коснется, в первую очередь, брендов Gillette, Old Spice, Fairy, Oriflame, Colgate, Nivea и других. Эксперты издания, однако, уверили, что российские производства смогут заместить иностранные товары своей относительно недорогой продукцией. Запад начал вводить санкции против РФ и вводить потолок цен на российскую нефть после начала спецоперации на Украине. Ранее Генпрокуратура РФ начала проверку по фактам повышения цен на шампуни и другую бытовую химию.

Отечественные компании обратились к Минпромторгу с просьбой ввести заградительные пошлины на ряд зарубежных товаров. Это касается, в первую очередь, дезодорантов, зубных паст, шампуней и средств для посуды. Подобные меры могут привести к росту цен на ряд товаров бытовой химии. «Производители предложили Минпромторгу ввести заградительные пошлины в 35% на косметику и бытовую химию из шести недружественных стран. Если на часть продукции появится такая пошлина, то ее стоимость вырастет симметрично», — об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в министерстве. По словам газеты, в Минпромторге поддержали предложение по введению пошлин. Такая мера коснется, в первую очередь, брендов Gillette, Old Spice, Fairy, Oriflame, Colgate, Nivea и других. Эксперты издания, однако, уверили, что российские производства смогут заместить иностранные товары своей относительно недорогой продукцией. Запад начал вводить санкции против РФ и вводить потолок цен на российскую нефть после начала спецоперации на Украине. Ранее Генпрокуратура РФ начала проверку по фактам повышения цен на шампуни и другую бытовую химию.