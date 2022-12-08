08 декабря 2022

В России взлетят цены на шампуни и дезодоранты

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на продукцию Unilever, Procter & gamble. Курган, цены, цена, шампунь, head&shoulders
В Минпромторге рассказали о введении заградительных пошлин на товары бытовой химии Фото:

Отечественные компании обратились к Минпромторгу с просьбой ввести заградительные пошлины на ряд зарубежных товаров. Это касается, в первую очередь, дезодорантов, зубных паст, шампуней и средств для посуды. Подобные меры могут привести к росту цен на ряд товаров бытовой химии.

«Производители предложили Минпромторгу ввести заградительные пошлины в 35% на косметику и бытовую химию из шести недружественных стран. Если на часть продукции появится такая пошлина, то ее стоимость вырастет симметрично», — об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в министерстве. По словам газеты, в Минпромторге поддержали предложение по введению пошлин.

Такая мера коснется, в первую очередь, брендов Gillette, Old Spice, Fairy, Oriflame, Colgate, Nivea и других. Эксперты издания, однако, уверили, что российские производства смогут заместить иностранные товары своей относительно недорогой продукцией.

Запад начал вводить санкции против РФ и вводить потолок цен на российскую нефть после начала спецоперации на Украине. Ранее Генпрокуратура РФ начала проверку по фактам повышения цен на шампуни и другую бытовую химию.

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Отечественные компании обратились к Минпромторгу с просьбой ввести заградительные пошлины на ряд зарубежных товаров. Это касается, в первую очередь, дезодорантов, зубных паст, шампуней и средств для посуды. Подобные меры могут привести к росту цен на ряд товаров бытовой химии. «Производители предложили Минпромторгу ввести заградительные пошлины в 35% на косметику и бытовую химию из шести недружественных стран. Если на часть продукции появится такая пошлина, то ее стоимость вырастет симметрично», — об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в министерстве. По словам газеты, в Минпромторге поддержали предложение по введению пошлин. Такая мера коснется, в первую очередь, брендов Gillette, Old Spice, Fairy, Oriflame, Colgate, Nivea и других. Эксперты издания, однако, уверили, что российские производства смогут заместить иностранные товары своей относительно недорогой продукцией. Запад начал вводить санкции против РФ и вводить потолок цен на российскую нефть после начала спецоперации на Украине. Ранее Генпрокуратура РФ начала проверку по фактам повышения цен на шампуни и другую бытовую химию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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