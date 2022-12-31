HR-специалист предложила способы подзаработать во время новогодних праздников

31 декабря 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

На новогодние праздники взрослые оставляют детей с бебиситтерами, отметила Зулия Лоикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Желающие подзаработать во время новогодних праздников могут устроиться догситтерами (обеспечивают кратковременный уход за собакой) или бебиситтерами (кратковременный уход за ребенком), курьерами, репетиторами, водителями, или заняться уборкой помещения. Об этом в беседе с URA.RU рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. «Очень многие уезжают и соответственно, ищут догситтеров или бебиситтеров, — когда куда-то выйти взрослым нужно, оставить детей, хоть как-то отпраздновать. Няни, гувернеры, репетиторы, водители — это все всегда нужно. Курьеры нужны. Многие компания отправляют подарки различные, поздравлялки, документами обмениваются. Люди в принципе заказывают много и, чтобы никуда не ходить лишний раз, пользуются услугами курьеров. Поэтому в этот период очень часто пользуется спросом эта вакансия. Также это уборка помещений, гостиница для домашних животных», — перечислила Зулия Лоикова. По словам HR-специалиста, желающие подзаработать в новогодние праздники будут получать по двойному тарифу. «Я в среднем говорю, тут может быть плюс-минус, но, например, час работы бебиситтера в будни составляет от 350 рублей. Соответственно в праздники сумма может достигать размера двойного тарифа. То есть они смогут спокойно зарабатывать по 700 рублей в час. Если брать репетиторов и так далее, то здесь тарифы разные, в зависимости от опыта, успешности человека. Если брать по Москве, то начиная где-то от 1000 рублей. В регионах эти цены могут сильно разниться», — добавила Лоикова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Желающие подзаработать во время новогодних праздников могут устроиться догситтерами (обеспечивают кратковременный уход за собакой) или бебиситтерами (кратковременный уход за ребенком), курьерами, репетиторами, водителями, или заняться уборкой помещения. Об этом в беседе с URA.RU рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. «Очень многие уезжают и соответственно, ищут догситтеров или бебиситтеров, — когда куда-то выйти взрослым нужно, оставить детей, хоть как-то отпраздновать. Няни, гувернеры, репетиторы, водители — это все всегда нужно. Курьеры нужны. Многие компания отправляют подарки различные, поздравлялки, документами обмениваются. Люди в принципе заказывают много и, чтобы никуда не ходить лишний раз, пользуются услугами курьеров. Поэтому в этот период очень часто пользуется спросом эта вакансия. Также это уборка помещений, гостиница для домашних животных», — перечислила Зулия Лоикова. По словам HR-специалиста, желающие подзаработать в новогодние праздники будут получать по двойному тарифу. «Я в среднем говорю, тут может быть плюс-минус, но, например, час работы бебиситтера в будни составляет от 350 рублей. Соответственно в праздники сумма может достигать размера двойного тарифа. То есть они смогут спокойно зарабатывать по 700 рублей в час. Если брать репетиторов и так далее, то здесь тарифы разные, в зависимости от опыта, успешности человека. Если брать по Москве, то начиная где-то от 1000 рублей. В регионах эти цены могут сильно разниться», — добавила Лоикова.