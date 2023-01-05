ZDF: ВСУ начнут наступление по двум направлениям в январе

Армия Украины начнет наступление на луганском и запорожском направлениях зимой, сообщает Кристиан Меллинг Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В январе и феврале ВСУ начнут наступление на двух направлениях: на запорожском и на луганском. Об этом заявил директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг в эфире немецкого телеканала ZDF.

«Тем не менее, Украина, скорее всего, возьмет на себя стратегическую инициативу в начале года и воспользуется ею для начала дальнейших контратак против российских войск в январе и феврале, когда земля замерзнет. Наиболее вероятными линиями фронта для этого являются Запорожская область и северная часть Луганской области», — сообщает Меллинг. Его слова передает ZDF.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью активность наступательных действий снизилась по обе стороны из-за наступления распутицы, сообщает военкор Юрий Котенок. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей». Однако 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ход СВО не зависит от погодных условий.