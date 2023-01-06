Белый дом не увидел перспектив окончания спецоперации

07 января 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

Джон Кирби: боевые действия на территории Украины не закончатся в ближайшие месяцы Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители Белого дома считают, что пока нет перспектив прекращения боевых действий на Украине. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. «Мы не ожидаем, что в течение ближайших пары месяцев русские […] прекратят (вести бои)… Я не стану рассуждать об их тактических планах, оно они продолжают наступление, и мы считаем, что это продолжится в ближайшие месяцы», — сказал Кирби в ходе брифинга. Так он прокомментировал новый пакет военной помощи Украине. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что Украина получит очередную военную помощь в размере 3-х млрд долларов. При этом 225 млн долларов пойдет на долгосрочное укрепление ее военного потенциала и модернизацию ВСУ. Кроме того, 682 миллиона долларов Белый дом выделил партнерам США на восточном фланге НАТО на закупку оружия.

Представители Белого дома считают, что пока нет перспектив прекращения боевых действий на Украине. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. «Мы не ожидаем, что в течение ближайших пары месяцев русские […] прекратят (вести бои)… Я не стану рассуждать об их тактических планах, оно они продолжают наступление, и мы считаем, что это продолжится в ближайшие месяцы», — сказал Кирби в ходе брифинга. Так он прокомментировал новый пакет военной помощи Украине. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что Украина получит очередную военную помощь в размере 3-х млрд долларов. При этом 225 млн долларов пойдет на долгосрочное укрепление ее военного потенциала и модернизацию ВСУ. Кроме того, 682 миллиона долларов Белый дом выделил партнерам США на восточном фланге НАТО на закупку оружия.