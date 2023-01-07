Польша начала получать деньги от ЕС и США за военную помощь Украине

Польша начала получать денежные компенсации за оказание военной помощи Украине. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Часть средств из американских и европейских фондов начинает поступать в Польшу», — заявил Матеуш Моравецкий в ходе брифинга. Его слова приводит ТАСС. Премьер-министр также добавил, что польское правительство ведет обсуждение того, как приобрести технику в качестве замены той, которую Польша направила Киеву.
После начала спецоперации страны Запада начали активно спонсировать Украину, поставляя ей вооружение и денежные средства. Однако Польша со временем перестала поддерживать инициативу Евросоюза. Так, польская сторона отказалась поддерживать финансирование Киева ЕС суммой 18 миллиардов евро в 2023 году, передает «Царьград».
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Польша начала получать денежные компенсации за оказание военной помощи Украине. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Часть средств из американских и европейских фондов начинает поступать в Польшу», — заявил Матеуш Моравецкий в ходе брифинга. Его слова приводит ТАСС. Премьер-министр также добавил, что польское правительство ведет обсуждение того, как приобрести технику в качестве замены той, которую Польша направила Киеву. После начала спецоперации страны Запада начали активно спонсировать Украину, поставляя ей вооружение и денежные средства. Однако Польша со временем перестала поддерживать инициативу Евросоюза. Так, польская сторона отказалась поддерживать финансирование Киева ЕС суммой 18 миллиардов евро в 2023 году, передает «Царьград».