В США обвинили Байдена и Шольца в трусости после их отказа помогать Украине

20 января 2023 в 06:36 Размер текста - 17 +

Майкл Маккол разочарован «трусливыми решениями» в очередной раз приостановить запуск ATACMS в Украине Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президента США Джо Байдена и лидера Германии Олафа Шольца упрекнули в трусости после их отказов отправлять на Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS и танки Leopard 2. Их раскритиковал председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол. «Я крайне разочарован тем, что правительства Байдена и Шольца продолжают отказывать Украине в поставках ATACMS и западных танках Leopard 2. […] Эти трусливые решения, основанные на ошибочных опасениях эскалации, продлевают этот [конфликт], ободряют Россию и обрекают тысячи украинцев на ужасные военные преступления, другие зверства и даже смерть», — высказался Майкл Маккол. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета. Ранее председатели комитетов по делам вооруженных сил и по иностранным делам Майк Роджерс и Майкл Маккол выступили с заявлением о том, что Конгресс США потребовал у администрации президента Джо Байдена незамедлительной отправки вооружения Украине. Также известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении одобрить поставку на Украину танков Leopard 2. В The Spectator предрекли его отставку , если он откажет в помощи ВСУ. Позднее журналисты Suddeutsche Zeitung написали, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен одобрить поставки Украине танков Leopard 2 при условии, что США предоставят Киеву свои боевые танки Abrams. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президента США Джо Байдена и лидера Германии Олафа Шольца упрекнули в трусости после их отказов отправлять на Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS и танки Leopard 2. Их раскритиковал председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол. «Я крайне разочарован тем, что правительства Байдена и Шольца продолжают отказывать Украине в поставках ATACMS и западных танках Leopard 2. […] Эти трусливые решения, основанные на ошибочных опасениях эскалации, продлевают этот [конфликт], ободряют Россию и обрекают тысячи украинцев на ужасные военные преступления, другие зверства и даже смерть», — высказался Майкл Маккол. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета. Ранее председатели комитетов по делам вооруженных сил и по иностранным делам Майк Роджерс и Майкл Маккол выступили с заявлением о том, что Конгресс США потребовал у администрации президента Джо Байдена незамедлительной отправки вооружения Украине. Также известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении одобрить поставку на Украину танков Leopard 2. В The Spectator предрекли его отставку, если он откажет в помощи ВСУ. Позднее журналисты Suddeutsche Zeitung написали, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен одобрить поставки Украине танков Leopard 2 при условии, что США предоставят Киеву свои боевые танки Abrams.