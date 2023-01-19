Глава Пентагона не смог уговорить нового министра обороны Германии на танки для Украины

20 января 2023 в 07:31 Размер текста - 17 +

Германия готова предоставить танки Украине только при условии, что США поступят так же, заявили в ФРГ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Пентагона Ллойд Остин не смог договориться с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом о предоставлении Украине немецких танков. Об этом сообщает телеканал CNN. «В Берлине между министром обороны США Ллойдом Остином и его немецким коллегой прошли переговоры. Высокопоставленный представитель американского министерства обороны заявил, что США «очень оптимистичны в отношении прогресса» в вопросе о танках» <…> Но не все в правительстве США разделяют этот оптимизм. <…> Администрация США застряла в противостоянии с Германией», — передает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники. Ранее в Германии подчеркнули, что готовы предоставить свои танки при условии, что в США поступят так же. Канцлер ФРГ Олаф Шольц называл поставку Украине танков Abrams условием для отправки Leopard 2. В США уже обвинили глав как и США, так и Германии за отказ предоставлять танки на Украину. Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол считает, что трусость канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена только продлит конфликт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Пентагона Ллойд Остин не смог договориться с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом о предоставлении Украине немецких танков. Об этом сообщает телеканал CNN. «В Берлине между министром обороны США Ллойдом Остином и его немецким коллегой прошли переговоры. Высокопоставленный представитель американского министерства обороны заявил, что США «очень оптимистичны в отношении прогресса» в вопросе о танках» <…> Но не все в правительстве США разделяют этот оптимизм. <…> Администрация США застряла в противостоянии с Германией», — передает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники. Ранее в Германии подчеркнули, что готовы предоставить свои танки при условии, что в США поступят так же. Канцлер ФРГ Олаф Шольц называл поставку Украине танков Abrams условием для отправки Leopard 2. В США уже обвинили глав как и США, так и Германии за отказ предоставлять танки на Украину. Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол считает, что трусость канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена только продлит конфликт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине.