Премьер Саксонии призвал к ответу Бербок за слова о войне с Россией 28 января 2023 в 01:16 Размер текста - 17 + Михаэль Кречмер потребовал от главы МИД ФРГ разъяснений после слов о войне с РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок должна дать разъяснения относительно своих слов о войне Германии с Россией. По мнению политика, дипломат высказалась двусмысленно. «Министр иностранных дел — наш главный дипломат. Она должна тщательно обдумывать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний», — заявил Михаэль Кречмер газете Sachsische Zeitung. По информации издания, премьер-министр Саксонии потребовал, чтобы Бербок объяснила смысл своих слов. Ранее он уже критиковал решение о поставках Украине танков Leopard. После заявления Анналена Бербок о войне с РФ министерство иностранных дел Германии заявило, что страна не является участницей конфликта между Россией и Украиной. Поддержка Украины не делает Германию стороной конфликта, отметили там. При этом 25 января власти ФРГ решили отправить на Украину 14 танков Leopard 2. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок должна дать разъяснения относительно своих слов о войне Германии с Россией. По мнению политика, дипломат высказалась двусмысленно. «Министр иностранных дел — наш главный дипломат. Она должна тщательно обдумывать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний», — заявил Михаэль Кречмер газете Sachsische Zeitung. По информации издания, премьер-министр Саксонии потребовал, чтобы Бербок объяснила смысл своих слов. Ранее он уже критиковал решение о поставках Украине танков Leopard. После заявления Анналена Бербок о войне с РФ министерство иностранных дел Германии заявило, что страна не является участницей конфликта между Россией и Украиной. Поддержка Украины не делает Германию стороной конфликта, отметили там. При этом 25 января власти ФРГ решили отправить на Украину 14 танков Leopard 2. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям