27 января 2023

Премьер Саксонии призвал к ответу Бербок за слова о войне с Россией

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Заседание городской думы. Пермь, депутат, чиновник, бюджет, решение, лобби, законы
Михаэль Кречмер потребовал от главы МИД ФРГ разъяснений после слов о войне с РФ Фото:

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок должна дать разъяснения относительно своих слов о войне Германии с Россией. По мнению политика, дипломат высказалась двусмысленно.

«Министр иностранных дел — наш главный дипломат. Она должна тщательно обдумывать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний», — заявил Михаэль Кречмер газете Sachsische Zeitung.

По информации издания, премьер-министр Саксонии потребовал, чтобы Бербок объяснила смысл своих слов. Ранее он уже критиковал решение о поставках Украине танков Leopard.

После заявления Анналена Бербок о войне с РФ министерство иностранных дел Германии заявило, что страна не является участницей конфликта между Россией и Украиной. Поддержка Украины не делает Германию стороной конфликта, отметили там. При этом 25 января власти ФРГ решили отправить на Украину 14 танков Leopard 2.

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Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок должна дать разъяснения относительно своих слов о войне Германии с Россией. По мнению политика, дипломат высказалась двусмысленно. «Министр иностранных дел — наш главный дипломат. Она должна тщательно обдумывать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний», — заявил Михаэль Кречмер газете Sachsische Zeitung. По информации издания, премьер-министр Саксонии потребовал, чтобы Бербок объяснила смысл своих слов. Ранее он уже критиковал решение о поставках Украине танков Leopard. После заявления Анналена Бербок о войне с РФ министерство иностранных дел Германии заявило, что страна не является участницей конфликта между Россией и Украиной. Поддержка Украины не делает Германию стороной конфликта, отметили там. При этом 25 января власти ФРГ решили отправить на Украину 14 танков Leopard 2.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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