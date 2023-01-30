Уральский генерал МВД уедет в Москву на повышение

Глава транспортной полиции УрФО Александр Востриков готовится к повышению в Москве

30 января 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Александр Востриков строит планы по переходу в Москву Николай Бастриков © URA.RU Глава управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу Александр Востриков готовится покинуть свой пост и уехать на повышение в Москву. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в силовых структурах. «Александр Яковлевич строит планы по уходу от регионов УрФО. Но карьерное будущее генерала зависит не только от его личных планов, но и от воли руководства. В имеющихся условиях не исключены любые кадровые решения», – сообщил собеседник агентства. Другой собеседник агентства выразил мнение, что Востриков после ухода с должности руководителя пойдет на повышение в Москву. По его словам, эта кадровая перестановка планировалась давно, но в начале года появились все условия для ее проведения. Кадровое решение может быть принято до конца весны, однако генерал сможет получить повышение только после соответствующего указа президента. URA.RU направило запрос в управление в УТ МВД по УрФО. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее, согласно слухам, Востриков отлучался со службы, чтобы подготовиться к медицинской операции. Чем была вызвана необходимость хирургического вмешательства, не уточняется, однако визит к врачу не помешал карьерным планам и не повлиял на способность исполнять служебные задачи. В начале 2022 года из УТ МВД по УрФО уволилась начальник правового отделения Надежда Брусницына, которая была посвящена в секреты уральского главка. Инсайдеры предполагали, что она могла владеть компроматом на Вострикова и его ближнее окружение, подписывала приказы главка и имела доступ к документам о наказании и увольнении сотрудников. Востриков стал главой уральского управления ведомства в 2017 году. На следующий год указом президента РФ руководитель получил звание генерал-майора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу Александр Востриков готовится покинуть свой пост и уехать на повышение в Москву. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в силовых структурах. «Александр Яковлевич строит планы по уходу от регионов УрФО. Но карьерное будущее генерала зависит не только от его личных планов, но и от воли руководства. В имеющихся условиях не исключены любые кадровые решения», – сообщил собеседник агентства. Другой собеседник агентства выразил мнение, что Востриков после ухода с должности руководителя пойдет на повышение в Москву. По его словам, эта кадровая перестановка планировалась давно, но в начале года появились все условия для ее проведения. Кадровое решение может быть принято до конца весны, однако генерал сможет получить повышение только после соответствующего указа президента. URA.RU направило запрос в управление в УТ МВД по УрФО. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее, согласно слухам, Востриков отлучался со службы, чтобы подготовиться к медицинской операции. Чем была вызвана необходимость хирургического вмешательства, не уточняется, однако визит к врачу не помешал карьерным планам и не повлиял на способность исполнять служебные задачи. В начале 2022 года из УТ МВД по УрФО уволилась начальник правового отделения Надежда Брусницына, которая была посвящена в секреты уральского главка. Инсайдеры предполагали, что она могла владеть компроматом на Вострикова и его ближнее окружение, подписывала приказы главка и имела доступ к документам о наказании и увольнении сотрудников. Востриков стал главой уральского управления ведомства в 2017 году. На следующий год указом президента РФ руководитель получил звание генерал-майора.