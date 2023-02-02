Еврокомиссия создала центр для подготовки трибунала над Россией

02 февраля 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Урсула фон дер Ляйен заявила о создании центра по военным преступлениям на Украине во время разговора с Владимиром Зеленским Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз создал «международный центр преследования за преступления на Украине». Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что российская сторона должна стать участницей процесса в суде. «Россия должна понести ответственность в судах… Прокуроры из ЕС и Украины уже совместно работают, собирают доказательства. В качестве первого шага я рада объявить о создании международного центра преследования за преступление агрессии на Украине», — заявила фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским. Ее слова приводит РИА Новости. Ранее депутаты Европарламента проголосовали за создание трибунала над высшими военным и политическим руководством России и Беларуси. Как отмечается, трибунал связан с действиями России на Украине. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что такой процесс не будет иметь юридической силы для России, сообщает RT.

Евросоюз создал «международный центр преследования за преступления на Украине». Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что российская сторона должна стать участницей процесса в суде. «Россия должна понести ответственность в судах… Прокуроры из ЕС и Украины уже совместно работают, собирают доказательства. В качестве первого шага я рада объявить о создании международного центра преследования за преступление агрессии на Украине», — заявила фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским. Ее слова приводит РИА Новости. Ранее депутаты Европарламента проголосовали за создание трибунала над высшими военным и политическим руководством России и Беларуси. Как отмечается, трибунал связан с действиями России на Украине. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что такой процесс не будет иметь юридической силы для России, сообщает RT.