16 февраля 2023

China Daily: Запад «отравился», пытаясь навредить России

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Нефтяная буровая. Ноябрьск, облака, нефть, буровая вышка, водоем, отражение, нефтяная вышка, добыча нефти
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Западные страны «отравились», пытаясь навредить России. Об этом пишет журналисты китайской газеты China Daily.

После вступления в законную силу ценовых ограничений, введенных США и другими западными странами на экспорт российской нефти, Россия объявила, что с марта сократит добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки и не будет продавать нефть государствам, которые прямо или косвенно поддерживают ценовые ограничения, напомнили журналисты China Daily. Организация стран-экспортеров нефти и производители нефти, не входящие в ОПЕК, намекнули, что не будут предпринимать никаких действий, чтобы восполнить дефицит нефти.

Это объявление вызвало озабоченность, поскольку в тот же день мировые цены на нефть значительно выросли. «Объявленное Россией сокращение добычи нефти, вероятно, приведет к ужесточению рынка нефти и подтолкнет цены вверх», — выразили опасение журналисты газеты. «Высокие цены на нефть являются благом для России и отравой для США, а также других западных стран, которые опасаются, что повышение цен приведет к инфляции — главному препятствию восстановления экономики Европы и США», — написано в статье.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что новый пакет санкций, который готовят страны G7, подтверждают то, что Запад приготовился к длительной «ледяной войне» против России. Так он отреагировал на заявление генсека альянса Йенса Столтенберга, который говорил, что противостояние НАТО с Россией продлится «много-много-много-много лет».

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Западные страны «отравились», пытаясь навредить России. Об этом пишет журналисты китайской газеты China Daily. После вступления в законную силу ценовых ограничений, введенных США и другими западными странами на экспорт российской нефти, Россия объявила, что с марта сократит добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки и не будет продавать нефть государствам, которые прямо или косвенно поддерживают ценовые ограничения, напомнили журналисты China Daily. Организация стран-экспортеров нефти и производители нефти, не входящие в ОПЕК, намекнули, что не будут предпринимать никаких действий, чтобы восполнить дефицит нефти. Это объявление вызвало озабоченность, поскольку в тот же день мировые цены на нефть значительно выросли. «Объявленное Россией сокращение добычи нефти, вероятно, приведет к ужесточению рынка нефти и подтолкнет цены вверх», — выразили опасение журналисты газеты. «Высокие цены на нефть являются благом для России и отравой для США, а также других западных стран, которые опасаются, что повышение цен приведет к инфляции — главному препятствию восстановления экономики Европы и США», — написано в статье. Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что новый пакет санкций, который готовят страны G7, подтверждают то, что Запад приготовился к длительной «ледяной войне» против России. Так он отреагировал на заявление генсека альянса Йенса Столтенберга, который говорил, что противостояние НАТО с Россией продлится «много-много-много-много лет».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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