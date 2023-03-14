Россия продлила зерновую сделку с Украиной

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День Уральского поля. Курган, пшеница, урожай, зерно
Александр Грушко заявил о продлении зерновой сделки Фото:

Действие зерновой следки продлено на прежних условиях на 60 дней. Об этом рассказал замглавы МИД России Александр Грушко. Он отметил, что Россия будет следить за выполнением обязательств.

«Зерновая сделка продлена на 60 дней, подтвержден ее пакетный характер. РФ будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по зерновой сделке выполнялись», — рассказал Александр Грушко. Его слова приводит ТАСС.

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Действие зерновой следки продлено на прежних условиях на 60 дней. Об этом рассказал замглавы МИД России Александр Грушко. Он отметил, что Россия будет следить за выполнением обязательств. «Зерновая сделка продлена на 60 дней, подтвержден ее пакетный характер. РФ будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по зерновой сделке выполнялись», — рассказал Александр Грушко. Его слова приводит ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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