Россия продлила зерновую сделку с Украиной

Александр Грушко заявил о продлении зерновой сделки
Действие зерновой следки продлено на прежних условиях на 60 дней. Об этом рассказал замглавы МИД России Александр Грушко. Он отметил, что Россия будет следить за выполнением обязательств.
«Зерновая сделка продлена на 60 дней, подтвержден ее пакетный характер. РФ будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по зерновой сделке выполнялись», — рассказал Александр Грушко. Его слова приводит ТАСС.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!