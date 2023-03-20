20 марта 2023

Арестович увидел выгоду Киева в союзе Путине и Си Цзиньпина

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Арестович, stock
Отношения Путина и Си Цзиньпина обрадовали Арестовича Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Крепкий союз президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина Украине якобы должен ускорить вступление Украины в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Благодаря Богу и украинской пехоте, мы вместе с Западом. Немало крови украинцы пролили для того, чтобы это реализовать. […] Союз Китая и РФ в противовес Западу и нам ускоряет наше вступление в НАТО и ЕС», — написал Алексей Арестович в telegram-канале, отметив, что Украина «не вытянет» нейтралитет.

Ранее экс-советник главы Офиса президента Украины предупредил о готовящемся контрнаступлении ВСУ. Он отметил, что хорошим компромиссом на этом этапе могут стать поставки модернизированных самолетов советского образца, под которые у Украины готова инфраструктура и персонал.

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Крепкий союз президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина Украине якобы должен ускорить вступление Украины в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. «Благодаря Богу и украинской пехоте, мы вместе с Западом. Немало крови украинцы пролили для того, чтобы это реализовать. […] Союз Китая и РФ в противовес Западу и нам ускоряет наше вступление в НАТО и ЕС», — написал Алексей Арестович в telegram-канале, отметив, что Украина «не вытянет» нейтралитет. Ранее экс-советник главы Офиса президента Украины предупредил о готовящемся контрнаступлении ВСУ. Он отметил, что хорошим компромиссом на этом этапе могут стать поставки модернизированных самолетов советского образца, под которые у Украины готова инфраструктура и персонал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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