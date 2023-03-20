Арестович увидел выгоду Киева в союзе Путине и Си Цзиньпина

21 марта 2023 в 05:38 Размер текста - 17 +

Отношения Путина и Си Цзиньпина обрадовали Арестовича Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крепкий союз президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина Украине якобы должен ускорить вступление Украины в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. «Благодаря Богу и украинской пехоте, мы вместе с Западом. Немало крови украинцы пролили для того, чтобы это реализовать. […] Союз Китая и РФ в противовес Западу и нам ускоряет наше вступление в НАТО и ЕС», — написал Алексей Арестович в telegram-канале, отметив, что Украина «не вытянет» нейтралитет. Ранее экс-советник главы Офиса президента Украины предупредил о готовящемся контрнаступлении ВСУ. Он отметил, что хорошим компромиссом на этом этапе могут стать поставки модернизированных самолетов советского образца, под которые у Украины готова инфраструктура и персонал.

Крепкий союз президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина Украине якобы должен ускорить вступление Украины в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. «Благодаря Богу и украинской пехоте, мы вместе с Западом. Немало крови украинцы пролили для того, чтобы это реализовать. […] Союз Китая и РФ в противовес Западу и нам ускоряет наше вступление в НАТО и ЕС», — написал Алексей Арестович в telegram-канале, отметив, что Украина «не вытянет» нейтралитет. Ранее экс-советник главы Офиса президента Украины предупредил о готовящемся контрнаступлении ВСУ. Он отметил, что хорошим компромиссом на этом этапе могут стать поставки модернизированных самолетов советского образца, под которые у Украины готова инфраструктура и персонал.