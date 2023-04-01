Bloomberg: уход крупнейших зерновых трейдеров усилит геополитическое влияние России

Уход западных зерновых трейдеров с российского рынка усилил геополитическое влияние страны. Об этом пишет издание Bloomberg. В материале указали, что влияние России, как одного из главных экспортеров зерна, ударит по мировому рынку.
«Уход Cargill и Viterra оставляет российские запасы зерна в руках отечественных и финансируемых государством компаний, (…) это означает, что Россия будет контролировать большую часть необходимых доходов», — говорится в материале. Там уточнили, что России будет проще производить экспорт имеющегося продовольствия в качестве инструмента геополитического влияния.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ поставит зерно Африке бесплатно, передает «Ридус». Он отметил, что такой исход возможен, если Россия не продлит зерновую сделку. Президент отметил, что большая часть вывезенного с Украины зерна ушла в европейские страны.
Уход западных зерновых трейдеров с российского рынка усилил геополитическое влияние страны. Об этом пишет издание Bloomberg. В материале указали, что влияние России, как одного из главных экспортеров зерна, ударит по мировому рынку. «Уход Cargill и Viterra оставляет российские запасы зерна в руках отечественных и финансируемых государством компаний, (…) это означает, что Россия будет контролировать большую часть необходимых доходов», — говорится в материале. Там уточнили, что России будет проще производить экспорт имеющегося продовольствия в качестве инструмента геополитического влияния. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ поставит зерно Африке бесплатно, передает «Ридус». Он отметил, что такой исход возможен, если Россия не продлит зерновую сделку. Президент отметил, что большая часть вывезенного с Украины зерна ушла в европейские страны.