SHOT: в Крыму поймали футболиста Белика с килограммом мефедрона

Полузащитник Денис Белик был задержан в Крыму с килограммом мефедрона. Футболисту грозит пожизненный срок за продажу наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Полицейские обнаружили в салоне машины два свертка с белым порошком. Позже экспертиза показала, что внутри находится мефедрон весом около килограмма», — сообщает telegram-канал SHOT. Задержание произошло в Ялте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье, связанной с продажей и сбытом наркотиков.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет России. Ответ ожидается.
Денис Белик играет за команду «Черноморец». В 2013—2016 годах он был в составе ялтинского «Рубина».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!