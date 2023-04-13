SHOT: в Крыму поймали футболиста Белика с килограммом мефедрона

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По данному факту возбуждено уголовное дело Фото:

Полузащитник Денис Белик был задержан в Крыму с килограммом мефедрона. Футболисту грозит пожизненный срок за продажу наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Полицейские обнаружили в салоне машины два свертка с белым порошком. Позже экспертиза показала, что внутри находится мефедрон весом около килограмма», — сообщает telegram-канал SHOT. Задержание произошло в Ялте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье, связанной с продажей и сбытом наркотиков.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет России. Ответ ожидается.

Денис Белик играет за команду «Черноморец». В 2013—2016 годах он был в составе ялтинского «Рубина».

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Полузащитник Денис Белик был задержан в Крыму с килограммом мефедрона. Футболисту грозит пожизненный срок за продажу наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Полицейские обнаружили в салоне машины два свертка с белым порошком. Позже экспертиза показала, что внутри находится мефедрон весом около килограмма», — сообщает telegram-канал SHOT. Задержание произошло в Ялте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье, связанной с продажей и сбытом наркотиков. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет России. Ответ ожидается. Денис Белик играет за команду «Черноморец». В 2013—2016 годах он был в составе ялтинского «Рубина».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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