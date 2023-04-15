В ХМАО простились с военным, погибшим в боях в ЛНР

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Артем Ромаш родился и вырос в Нягани Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Нягани (ХМАО) простились с военным Артемом Ромаш, который погиб в Луганской народной республике в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщили власти региона.

«Рядовой Ромаш пал смертью храбрых в боях в районе Кременной Луганской области. У погибшего в Нягани живут родители, жена и сын», — сообщается в официальной группе властей округа в соцсети «ВКонтакте».

В Нягани Ромаш работал поваром в ресторане «Династия». Был призван в рамках частичной мобилизации, прошел обучение в Омском учебном центре. Власти Югры пообещали оказать семье всю необходимую помощь и поддержку.

Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отметил, что решение о задействовании российских военных принято для спасения мирных жителей Донбасса.

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В Нягани (ХМАО) простились с военным Артемом Ромаш, который погиб в Луганской народной республике в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщили власти региона. «Рядовой Ромаш пал смертью храбрых в боях в районе Кременной Луганской области. У погибшего в Нягани живут родители, жена и сын», — сообщается в официальной группе властей округа в соцсети «ВКонтакте». В Нягани Ромаш работал поваром в ресторане «Династия». Был призван в рамках частичной мобилизации, прошел обучение в Омском учебном центре. Власти Югры пообещали оказать семье всю необходимую помощь и поддержку. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отметил, что решение о задействовании российских военных принято для спасения мирных жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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