В ХМАО простились с военным, погибшим в боях в ЛНР 15 апреля 2023 в 19:18 Размер текста - 17 + Артем Ромаш родился и вырос в Нягани Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Нягани (ХМАО) простились с военным Артемом Ромаш, который погиб в Луганской народной республике в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщили власти региона. «Рядовой Ромаш пал смертью храбрых в боях в районе Кременной Луганской области. У погибшего в Нягани живут родители, жена и сын», — сообщается в официальной группе властей округа в соцсети «ВКонтакте». В Нягани Ромаш работал поваром в ресторане «Династия». Был призван в рамках частичной мобилизации, прошел обучение в Омском учебном центре. Власти Югры пообещали оказать семье всю необходимую помощь и поддержку. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отметил, что решение о задействовании российских военных принято для спасения мирных жителей Донбасса. В Нягани (ХМАО) простились с военным Артемом Ромаш, который погиб в Луганской народной республике в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщили власти региона. «Рядовой Ромаш пал смертью храбрых в боях в районе Кременной Луганской области. У погибшего в Нягани живут родители, жена и сын», — сообщается в официальной группе властей округа в соцсети «ВКонтакте». В Нягани Ромаш работал поваром в ресторане «Династия». Был призван в рамках частичной мобилизации, прошел обучение в Омском учебном центре. Власти Югры пообещали оказать семье всю необходимую помощь и поддержку. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отметил, что решение о задействовании российских военных принято для спасения мирных жителей Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям